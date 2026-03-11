Người dân miền Trung-Tây Nguyên sẵn sàng cho Ngày hội lớn

Trong không khí phấn khởi trước thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhân dân cả nước đang chuẩn bị bước vào ngày hội lớn của dân tộc - cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng chính trị-xã hội vững chắc để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Từ miền núi cao nguyên đến vùng hải đảo xa xôi của Tổ quốc, công tác chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại này đang bước vào giai đoạn nước rút, để ngày 15/3/2026 cử tri sẽ đi đến các điểm bỏ phiếu, lựa chọn ra những đại biểu thật sự ưu tú, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, với khát vọng hùng cường và thịnh vượng.

Nhóm phóng viên TTXVN ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên thực hiện chùm bài viết: "Ngày hội non sông - nơi ý Đảng hòa cùng lòng dân."

Bài 1: Sẵn sàng cho Ngày hội lớn

Để chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước 5 năm mới diễn ra một lần, các tỉnh, thành phố ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn “nước rút,” khẩn trương hơn bao giờ hết. Để ngày bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân thông qua những lá phiếu cử tri, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Làm tốt công tác tập huấn

Những ngày này, từ xã biên giới Bờ Y nơi được mệnh danh là “Ngã ba Đông Dương” đến xã đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi, nơi đâu cũng rộn ràng bởi sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, sôi nổi, tất cả đều một lòng hướng về “Ngày hội non sông.”

Ông Nguyễn Bá Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, sau khi thực hiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều cán bộ của xã, thôn lần đầu tiên được giao nhiệm vụ làm công tác bầu cử. Vì vậy, công tác tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ này được địa phương đặc biệt chú trọng.

“Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Do vậy, người làm công tác bầu cử tại cơ sở phải nắm vững nghiệp vụ, thực hiện đúng quy trình, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của cử tri. Bên cạnh các hội nghị tập huấn do cấp trên tổ chức, xã cũng chủ động tập huấn lại cho các tổ bầu cử ở thôn, bản nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống,” ông Nguyễn Bá Thành chia sẻ.

Tại tỉnh Đắk Lắk, các khâu chuẩn bị cuối cùng cho ngày bầu cử cũng đang được khẩn trương hoàn thiện. Bí thư Đảng ủy phường Ea Kao Đặng Gia Duẩn cho biết Ủy ban bầu cử phường thường xuyên tương tác với các thành viên qua nhóm Zalo để rà soát, cập nhật và chia sẻ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn mới nhất; đồng thời tổ chức các hội nghị tập huấn trực tiếp để “cầm tay chỉ việc” cho thành viên các tổ bầu cử, như cách viết thẻ cử tri, cập nhật danh sách cử tri... nhằm hạn chế thấp nhất sai sót.

Đến nay, 25 buôn, tổ dân phố trên địa bàn phường đã cơ bản nắm vững các quy định liên quan và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Thành phố Đà Nẵng hiện có 1.784 tổ bầu cử, tương ứng với các điểm bỏ phiếu. Đối với các xã khu vực biên giới đất liền gồm A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, La Dêê, La Êê, Đắc Pring và hai xã đảo Tân Hiệp, Tam Hải, việc triển khai công tác bầu cử đến nay bảo đảm tiến độ.

Các địa phương đã chủ động bố trí khu vực bỏ phiếu phù hợp với điều kiện thực tế; trong đó có trường hợp di chuyển khó khăn phải mất gần 4 giờ đi bộ từ khu vực bỏ phiếu thôn Aur đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã A Vương.

Theo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác bầu cử được đặc biệt quan tâm và triển khai từ sớm.

Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số Xê Đăng, xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng đến điểm bầu cử tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Thời gian qua, thành phố đã tổ chức 15 hội nghị triển khai, giao ban, tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho 100% cán bộ, công chức và thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử ở cấp thành phố và cấp xã; trong đó có buổi tập huấn với hơn 25.000 đại biểu tham dự.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng cho biết cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh thành phố vừa thực hiện sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Với quy mô hơn 2,18 triệu cử tri, 93 xã, phường và một đặc khu, khối lượng công việc rất lớn.

Đối với các địa bàn có điều kiện đặc thù như các xã khu vực biên giới đất liền, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, thành phố chỉ đạo rà soát cụ thể, yêu cầu các địa phương xây dựng phương án tổ chức bầu cử phù hợp với thực tế, bảo đảm quyền bầu cử của nhân dân.

Trên cơ sở điều kiện địa lý, giao thông, khoảng cách giữa các khu vực bỏ phiếu và trung tâm hành chính, các địa phương đã chủ động bố trí khu vực bỏ phiếu hợp lý, xây dựng phương án vận chuyển tài liệu, hòm phiếu, hồ sơ bầu cử.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tiếp cận đầy đủ, kịp thời thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với ứng dụng công nghệ số.

Theo ông Y Tâm Niê, Bí thư Chi bộ buôn K dun (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), tại buôn có một điểm bầu cử với khoảng 1.300 cử tri.

Tổ bầu cử của buôn thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, nội dung được truyền tải linh hoạt bằng cả tiếng Việt và tiếng Êđê, phù hợp với từng đối tượng cử tri để mọi người hiểu rõ quy trình bầu cử một cách dễ dàng nhất.

Công an phường Buôn Ma Thuột phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và Ban Tự quản buôn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)

Ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cho biết, công tác tuyên truyền bầu cử không chỉ được triển khai qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các buổi tiếp xúc trực tiếp mà còn được tích hợp trên nền tảng số.

Toàn bộ thông tin về ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban Bầu cử tỉnh và tích hợp trong ứng dụng Đắk Lắk Số.

Cử tri có thể tra cứu theo đơn vị bầu cử, danh sách ứng cử viên và tiểu sử từng người, thuận tiện trên điện thoại thông minh hay máy tính, góp phần tăng tính minh bạch, công khai trong bầu cử.

Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng đã xây dựng và công bố Trang thông tin điện tử phục vụ cuộc bầu cử tại địa chỉ: https://baucu.danang.gov.vn. Đây là kênh thông tin chính thức của Ủy ban bầu cử thành phố, cung cấp kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tin tức liên quan đến công tác bầu cử.

Một số nội dung nổi bật trong ứng dụng chuyển đổi số gồm: Xây dựng bản đồ số các đơn vị bầu cử để theo dõi, cập nhật tiến độ cử tri đi bầu; tích hợp công cụ hỗ trợ kê khai biểu mẫu trực tuyến đối với người ứng cử; ứng dụng công nghệ thông tin trong in ấn thẻ cử tri; xây dựng các video hướng dẫn trang trí khu vực bỏ phiếu, video minh họa quy trình bầu cử và hướng dẫn nghiệp vụ cho tổ bầu cử.

Việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số không chỉ nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền mà còn góp phần rút ngắn thời gian tổng hợp kết quả, bảo đảm tính chính xác, đồng bộ, kịp thời.

Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng Trần Thị Kim Hoa cho biết, đến nay công tác vận chuyển tài liệu, phiếu bầu và vật dụng bầu cử đến các Ủy ban Nhân dân xã, phường, trong đó có địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo đã hoàn thành; các địa phương cũng đã bàn giao cho các tổ bầu cử.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 2, phường Bắc Nha Trang. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân xã, phường đã chủ động phối hợp với Sở Nội vụ trong việc tiếp nhận, quản lý, bảo quản và phân phối vật dụng bầu cử theo đúng quy định; bảo đảm đầy đủ, kịp thời, an toàn, không để xảy ra thất lạc, hư hỏng.

Sau sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa có hơn 1,6 triệu cử tri tham gia bầu cử theo quy định. Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử phường Cam Ranh Trương Thị Diễm cho biết, địa phương có tỷ lệ khá cao cử tri là đồng bào Công giáo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Vì vậy, bên cạnh tuyên truyền qua mạng xã hội và hệ thống loa phát thanh, địa phương đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản trong tuyên truyền vận động.

Từ nay đến ngày bầu cử 15/3, phường Cam Ranh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cử tri, phấn đấu đạt tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao.

Địa phương cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) liên quan đến bầu cử theo đúng thẩm quyền và thời hạn nhất định.

“Chúng tôi quyết tâm chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức ngày bầu cử thực sự dân chủ, an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật, thực hiện nghiêm việc kiểm phiếu, lập biên bản, tổng hợp báo cáo và công bố kết quả bầu cử theo quy định. Thành công cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những đại biểu ưu tú nhất, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân,” bà Diễm cho biết./.

Bài 2: Đưa lá phiếu ra các đặc khu, xã đảo

