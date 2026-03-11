Người dân Huế hướng về ngày hội lớn của toàn dân với niềm tin và kỳ vọng

Những ngày này, khắp các tuyến đường, khu dân cư, thôn xóm trên địa bàn thành phố Huế đều rực rỡ cờ hoa, băngrôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày (15/3) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Không khí chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng của đất nước thu hút sự quan tâm và kỳ vọng của đông đảo cử tri ở Cố đô Huế.

Cử tri đặt niềm tin vào lá phiếu của mình

Khu vực trung tâm thành phố Huế bên dòng sông Hương thơ mộng, cờ đỏ sao vàng, băngrôn, khẩu hiệu được treo trang trọng dọc các tuyến đường tạo nên diện mạo tươi mới cho đô thị di sản Huế.

Những lá cờ Tổ quốc tung bay dọc các trục đường chính và trước cổng nhà dân, như nhắc nhở về ngày hội lớn của toàn dân sắp diễn ra. Trên Kỳ đài Huế, lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa nền trời, nổi bật giữa không gian cổ kính của Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử càng trở nên sôi nổi khi các khu vực bỏ phiếu được chỉnh trang sạch đẹp. Nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học… đặt điểm bỏ phiếu, được trang trí trang trọng, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia thực hiện quyền công dân của mình.

Ông Nguyễn Văn Phương, 45 tuổi, cử tri ở phường Thủy Xuân chia sẻ, bầu cử là dịp để người dân thể hiện quyền làm chủ của mình. Cử tri mong muốn lựa chọn những đại biểu có tâm, có tầm để đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Đó là người đại biểu gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của dân; luôn đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên hết, trước hết.

Tại các xã xa trung tâm thành phố, công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng với nhiều hình thức. Các panô, áp phích, bảng thông tin về bầu cử được đặt ở những vị trí dễ quan sát nhất. Hệ thống truyền thanh thường xuyên phát nội dung hướng dẫn cử tri về quyền và nghĩa vụ của mình.

Các tuyến đường chính của thành phố Huế được trang hoàng tuyên truyền về công tác bầu cử. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Các khu dân cư tổ chức nhiều buổi sinh hoạt, gặp gỡ để thông tin về danh sách ứng cử viên, quy trình bỏ phiếu cũng như những quy định liên quan. Đặc biệt, cộng đồng dân cư ở vùng miền núi, biên giới luôn nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời từ các đơn vị của thành phố.

Trong ngôi nhà gươl - nơi sinh hoạt cộng đồng, ông Huỳnh Minh Chòong - lão thành cách mạng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Cơ Tu, thôn Ư Rang, xã Long Quảng vui mừng, tự hào khi Chi bộ và người dân trong thôn được Giám đốc Công an thành phố Huế trao tặng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay trước những ngày diễn ra bầu cử. Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt ở vị trí trang trọng nhất trong ngôi nhà gươl.

Ông Huỳnh Minh Chòong phấn khởi chia sẻ, ông luôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng, an ninh và đặc biệt là hưởng ứng tích cực cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp sắp tới.

Từ phố cổ rêu phong trong khu di sản Huế đến những làng quê yên bình ven phá Tam Giang, từ nhịp sống bên dòng sông Hương đến những con đường làng rợp cờ đỏ sao vàng, người dân Huế đang hướng về ngày bầu cử với trọn vẹn niềm tin.

Sự quan tâm và kỳ vọng của người dân Huế đối với ngày bầu cử thể hiện rõ qua từng câu chuyện, từng buổi sinh hoạt cộng đồng. Trong không khí phấn khởi ấy, người dân Huế đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo an ninh trật tự

Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại thành phố Huế đã và đang được chuẩn bị chu đáo, đúng quy định. Toàn bộ 40 xã, phường của thành phố Huế đã hoàn thành việc thành lập các khu vực bỏ phiếu, đảm bảo thuận lợi cho người dân tham gia bầu cử.

Cử tri đến xem danh sách đại biểu tại khu vực bỏ phiếu số 11 thành phố Huế. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Danh sách cử tri được niêm yết công khai, rõ ràng để người dân kiểm tra, tìm hiểu về các ứng cử viên. Qua các vòng hiệp thương, thành phố Huế đã lập danh sách chính thức 17 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 89 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và 1.343 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, phường.

Thành phố có 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, từ đó bầu 9 đại biểu trong tổng số 17 ứng cử viên.

Kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử, tại xã Chân Mây-Lăng Cô ngày 10/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn biểu dương sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử; đồng thời lưu ý tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ các khâu chuẩn bị, nhất là việc lập, niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu và tập huấn nghiệp vụ cho tổ bầu cử, đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và trách nhiệm của công dân, qua đó tạo không khí phấn khởi, tin tưởng hướng tới ngày hội lớn của toàn dân.

Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu đỏ rực các tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn các xã A Lưới 1/5. (Ảnh: Võ Văn Dũng/TTXVN)

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã: A Lưới 3, A Lưới 4 và một số địa bàn trọng điểm trong thời gian vừa qua, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cho bầu cử.

Theo đó, lực lượng Công an phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, tham mưu và triển khai biện pháp bảo đảm an ninh trật tự theo sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Các lực lượng cần chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các yếu tố có thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự, không để phát sinh các tình huống phức tạp.

Với sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền các cấp và tinh thần trách nhiệm của người dân, thành phố Huế đã sẵn sàng cho ngày bầu cử - ngày hội lớn của toàn dân. Ngày mà mỗi lá phiếu bầu sẽ góp phần thể hiện ý chí và nguyện vọng của cử tri đối với sự phát triển của quê hương, đất nước./.

