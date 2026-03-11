Hỗ trợ cử tri khiếm thị tiếp cận thông tin bằng chữ nổi, đảm bảo quyền bầu cử

Tối 10/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thạnh (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cho các cử tri người khiếm thị.

Buổi tuyên truyền bầu cử tổ chức ngay tại khu dân cư nơi các cử tri khiếm thị sinh sống, diễn ra vào buổi tối muộn khi những người lao động khiếm thị trở về nhà, kết thúc ngày làm việc.

Các cử tri là người khiếm thị được nghe giới thiệu về những quy định chung của pháp luật về bầu cử, những thông tin cơ bản về hoạt động bầu cử tại khu vực sinh sống.

Đặc biệt, các cử tri khiếm thị đã được cung cấp tài liệu về tiểu sử các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2026-2031 bằng chữ nổi Braille.

Các file âm thanh những tài liệu bầu cử nói trên cũng đã được cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường gửi cho các cử tri nghe qua điện thoại cá nhân.

Tuyên truyền bầu cử cho các cử tri là người khiếm thị trên địa bàn phường Bình Thạnh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chị Nguyễn Thị Cảnh, 32 tuổi, cử tri khiếm thị trú tại 194/4/9 đường Phạm Đình Túy, phường Bình Thạnh xúc động chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp cận tài liệu về bầu cử qua chữ nổi. Việc này không chỉ giúp những cử tri khiếm thị hiểu rõ hơn về các đại biểu mình lựa chọn trong cuộc bầu cử mà còn giúp những người khiếm thị tự tin hơn trong cuộc sống vì cảm nhận được sự quan tâm của chính quyền, của xã hội đối với những người khuyết tật."

Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thạnh cho biết, qua rà soát, phường Bình Thạnh có 20 cử tri tạm trú là người khiếm thị, là những người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn, thuê nhà ở tập trung tại khu dân cư trên đường địa bàn phường.

Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau trong kỳ bầu cử lần này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đặc biệt quan tâm và đã cố gắng tạo những điều kiện tốt nhất để những cử tri đặc biệt này được thực hiện quyền công dân của mình trong bầu cử. Nhất là quyền tiếp cận thông tin để lựa chọn người xứng đáng đại diện cho cử tri trong kỳ bầu cử lần này.

Bên cạnh đó, trong ngày bầu cử 15/3, đội thanh niên xung kích của phường cũng sẵn sàng, có kế hoạch hỗ trợ đưa đón các cử tri khiếm thị đến điểm bầu cử; hỗ trợ quá trình bầu cử cho cử tri khiếm thị theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử.

Hoạt động hỗ trợ người khiếm thị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thạnh không chỉ là một hoạt động sáng tạo trong công tác tuyên truyền bầu cử mà còn là một minh chứng cho những nỗ lực của chính quyền địa phương và Thành phố trong việc tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tất cả cử tri Thành phố thực hiện quyền Hiến định của mình trong ngày hội toàn dân 15/3 sắp tới./.

