Mức phạt vi phạm trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử có thể lên tới 2 tỷ đồng

Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Trong đó, đáng chú ý là các quy định xử phạt vi phạm về giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

Nghị định gồm 4 chương, 57 điều quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm quy định về khai báo, cấp giấy phép; vi phạm về an toàn bức xạ, bảo vệ bức xạ; vi phạm về an ninh nguồn phóng xạ, an ninh vật liệu hạt nhân, thanh sát hạt nhân; vi phạm về an toàn, an ninh nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu; vi phạm về hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, chuyển đổi số, hoạt động thanh tra, kiểm tra; thẩm quyền xử phạt...

Theo Nghị định, vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử là hành vi có lỗi do tổ chức, cá nhân thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong hai hình thức xử phạt là cảnh cáo và phạt tiền.

Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau:

(1) Tước quyền sử dụng giấy phép tiến hành công việc bức xạ; giấy phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu; giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

(2) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

(3) Trục xuất.

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đối với cá nhân đến 1.000.000.000 đồng, đối với tổ chức đến 2.000.000.000 đồng.

Phạt từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi xuất, nhập khẩu chất phóng xạ, nguồn phóng xạ không có giấy phép

Đối với vi phạm quy định về giấy phép tiến hành công việc bức xạ, Điều 6 Nghị định quy định như sau:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tiến hành một trong các công việc bức xạ sau đây mà không có giấy phép hoặc có giấy phép đã hết hạn theo quy định:

a) Sử dụng thiết bị bức xạ không gắn nguồn phóng xạ, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 14 Điều này;

b) Thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động, chấm dứt hoạt động cơ sở bức xạ;

c) Nhập khẩu chất phóng xạ, nguồn phóng xạ;

d) Xuất khẩu chất phóng xạ, nguồn phóng xạ.

Kiểm tra nhiễm bẩn phóng xạ cho các nhân viên làm nhiệm vụ tại buổi diễn tập chuyên đề ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân năm 2025. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tiến hành một trong các công việc bức xạ sau đây mà không có giấy phép hoặc có giấy phép đã hết hạn theo quy định nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự:

a) Sử dụng nguồn phóng xạ;

b) Lưu giữ nguồn phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng.

Mức phạt tiền đối với hành vi quy định tại điểm a, điểm c, điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều này trong trường hợp tiến hành công việc bức xạ có nhiều hơn 1 nguồn phóng xạ mức độ nguy hiểm dưới trung bình theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân nhóm, phân loại nguồn phóng xạ hoặc nhiều hơn 1 thiết bị bức xạ không gắn nguồn phóng xạ được quy định như sau:

a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm với số lượng từ 2 đến dưới 5 nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ không gắn nguồn phóng xạ;

b) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm với số lượng từ 5 đến dưới 10 nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ không gắn nguồn phóng xạ;

c) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 110.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm với số lượng từ 10 đến dưới 20 nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ không gắn nguồn phóng xạ;

d) Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm với số lượng từ 20 nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ không gắn nguồn phóng xạ trở lên.

Phạt tiền gấp 1,5 lần mức tiền phạt đối với hành vi quy định tại điểm c, điểm d khoản 1, khoản 2 Điều này và tương ứng với số lượng nguồn phóng xạ quy định tại khoản 3 Điều này trong trường hợp nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm trung bình theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân nhóm, phân loại nguồn phóng xạ.

Phạt tiền gấp 2 lần mức tiền phạt đối với hành vi quy định tại điểm c, điểm d khoản 1, khoản 2 Điều này và tương ứng với số lượng nguồn phóng xạ quy định tại khoản 3 Điều này trong trường hợp nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm trên trung bình theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân nhóm, phân loại nguồn phóng xạ.

Trường hợp hành vi quy định tại điểm c, điểm d khoản 1, khoản 2 Điều này với nhiều nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm khác nhau thì áp dụng mức phạt tiền theo số lượng từng loại nguồn tương ứng quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều này.

Phạt từ 15-25 triệu đồng đối với việc vận chuyển nguồn phóng xạ, chất phóng xạ, chất thải phóng xạ không phép

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vận chuyển nguồn phóng xạ, chất phóng xạ, chất thải phóng xạ mà không có giấy phép hoặc có giấy phép đã hết hạn theo quy định nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt tiền đối với hành vi quy định tại khoản 7 Điều này trong trường hợp tiến hành công việc bức xạ có nhiều hơn 1 nguồn phóng xạ mức độ nguy hiểm dưới trung bình theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân nhóm, phân loại nguồn phóng xạ được quy định như sau:

a) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm với số lượng từ 2 đến dưới 5 nguồn phóng xạ;

b) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm với số lượng từ 5 đến dưới 10 nguồn phóng xạ;

c) Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm với số lượng từ 10 đến dưới 20 nguồn phóng xạ;

d) Phạt tiền từ 240.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm với số lượng từ 20 nguồn phóng xạ trở lên.

Phạt tiền gấp 1,5 lần mức tiền phạt đối với hành vi quy định tại khoản 7 Điều này và tương ứng với số lượng nguồn phóng xạ quy định tại khoản 8 Điều này trong trường hợp nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm trung bình theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân nhóm, phân loại nguồn phóng xạ.

Phạt tiền gấp 2 lần mức tiền phạt đối với hành vi quy định tại khoản 7 Điều này và tương ứng với số lượng nguồn phóng xạ quy định tại khoản 8 Điều này trong trường hợp nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm trên trung bình theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân nhóm, phân loại nguồn phóng xạ.

Trường hợp hành vi quy định tại khoản 7 Điều này với nhiều nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm khác nhau thì áp dụng mức phạt tiền theo số lượng từng loại nguồn tương ứng quy định tại khoản 8, khoản 9, khoản 10 Điều này.

Phạt từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi xử lý, chôn cất chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ không phép

Nghị định quy định phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi xử lý, chôn cất chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng mà không có giấy phép hoặc có giấy phép đã hết hạn theo quy định.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi thăm dò khoáng sản có tính phóng xạ mà không có giấy phép hoặc có giấy phép đã hết hạn theo quy định mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thành phố Hồ Chí Minh diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, thu gom, cô lập và đưa nguồn phóng xạ, vật thể nhiễm xạ rời khỏi hiện trường và lưu trữ tạm thời phục vụ điều tra. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi tiến hành một trong các công việc bức xạ sau đây mà không có giấy phép hoặc có giấy phép đã hết hạn theo quy định:

a) Vận hành thiết bị chiếu xạ là máy gia tốc;

b) Khai thác, chế biến khoáng sản có tính phóng xạ.

Phạt từ 40-60 triệu đồng đối với việc vận hành thiết bị chiếu xạ sử dụng nguồn phóng xạ không phép

Bên cạnh đó, Nghị định quy định phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi tiến hành một trong các công việc bức xạ sau đây mà không có giấy phép hoặc có giấy phép đã hết hạn theo quy định nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự:

a) Sản xuất, chế biến chất phóng xạ;

b) Vận hành thiết bị chiếu xạ sử dụng nguồn phóng xạ;

c) Vận chuyển chất phóng xạ, chất thải phóng xạ quá cảnh lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mức phạt tiền đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 14, điểm b khoản 15 Điều này trong trường hợp tiến hành công việc bức xạ có nhiều hơn 1 thiết bị chiếu xạ được quy định như sau:

a) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm với số lượng từ 2 đến dưới 5 thiết bị chiếu xạ;

b) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm với số lượng từ 5 đến dưới 10 thiết bị chiếu xạ;

c) Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm với số lượng từ 10 thiết bị chiếu xạ trở lên.

Phạt từ 100-200 triệu đồng đối với hành vi xử lý, chôn cất nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng không phép

Nghị định nêu rõ quy định về việc phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi tiến hành một trong các công việc bức xạ sau đây mà không có giấy phép hoặc có giấy phép đã hết hạn theo quy định:

a) Nhập khẩu vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân;

b) Xuất khẩu vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân;

c) Xử lý, chôn cất nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với hành vi tiến hành một trong các công việc bức xạ sau đây mà không có giấy phép hoặc có giấy phép đã hết hạn theo quy định nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự:

a) Vận chuyển vật liệu hạt nhân nguồn, nhiên liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng;

b) Vận chuyển vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng quá cảnh lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

c) Lưu giữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

Biện pháp khắc phục hậu quả

Nghị định cũng quy định các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm nêu trên, cụ thể như sau:

Buộc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ, an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 7, khoản 12, khoản 13, khoản 14, khoản 15, khoản 17, khoản 18 Điều này;

Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, phương tiện (là chất phóng xạ, nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, nhiên liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng) hoặc thực hiện các biện pháp quản lý bảo đảm an toàn, an ninh trong trường hợp không thể đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1, điểm c khoản 15, điểm a khoản 17, điểm b khoản 18 Điều này;

Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1, điểm c khoản 15, điểm a khoản 17, điểm b khoản 18 Điều này trong trường hợp hành vi vi phạm gây nhiễm bẩn phóng xạ môi trường trên mức quy định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2026. Bãi bỏ quy định tại Điều 4 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử.

Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành./.

