Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 12-13/3 có một đợt không khí lạnh tăng cường lệch Đông, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét.

Vùng núi Bắc Bộ rét hại với nền nhiệt dưới 11 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, chiều tối 10/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ C, có nơi dưới 11 độ C.

Khu vực Hà Nội: không mưa, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ.

Trời rét có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Để chủ động ứng phó với rét đậm, theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Trung Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các địa phương rà soát phương án ứng phó với rét đậm, trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh tại các trường nội trú; không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại; dự trữ thức ăn, giữ ấm, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác.

Nhiều khu vực biển gió giật mạnh, sóng cao, biển động

Trên biển, đêm 10/3 và ngày 11/3, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Ngày 11/3, gió giảm dần, sóng cao 2-4m.

Khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Ngày 11/3, gió giảm dần, sóng cao 2-4m.

Từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Cảnh báo, đêm 11/3 và ngày 12/3, vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng cao từ 2-4m.

Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; từ ngày 12/3 mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng cao 2-4m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Trước tình hình trên, các tỉnh, thành phố khu vực ven biển cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra./.

