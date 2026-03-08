Từ 9/3, không khí lạnh gây gió giật mạnh trên biển, Bắc Bộ trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ trưa và chiều 9/3, nhiều vùng biển có gió giật mạnh, sóng cao, biển động mạnh.

Trên đất liền, vùng núi khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi dưới 14 độ C.

Không khí lạnh gây thời tiết nguy hiểm trên biển và đất liền

Cụ thể, đêm 8/3 và ngày 9/3, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; riêng vùng biển phía Đông Bắc gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao từ 3-5m.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Đồng Tháp và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao từ 2-3,5m.

Từ trưa ngày 9/3, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao từ 2-3,5m.

Cảnh báo: Đêm 9/3 và ngày 10/3, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao từ 3-5m.

Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao từ 2-4m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đồng Tháp và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao từ 2-4m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Trước tình hình trên, các tỉnh, thành phố khu vực ven biển cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Trên đất liền, hiện bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ phổ biến 21-24 độ C.

Dự báo, khoảng sáng 9/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến khu vực vùng núi phía Bắc, từ chiều và đêm ngày 9/3 sẽ ảnh hưởng mạnh hơn đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ tối và đêm 9/3-10/3 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Khu vực Hà Nội từ ngày 8/3 đến đêm 9/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ đêm 9-10/3 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-18 độ C.

Trời rét có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Để chủ động ứng phó với rét đậm, theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Trung Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Mưa lớn cục bộ ở Bắc Bộ, Thanh Hóa đến phía Đông Gia Lai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 8/3 đến ngày 9/3, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa trên 30mm.; từ ngày 10/3 mưa giảm dần.

Từ ngày 9-10/3 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông Gia Lai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm/24h, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm/24h.

"Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý./.

