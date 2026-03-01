Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng

Nhận định về các hình thái thời tiết trong tháng 3/2026, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Trần Thị Chúc cho biết, trong thời kỳ dự báo, các khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa - Quảng Ngãi và phía Đông Gia Lai - Đắk Lắk có khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có thể xuất hiện một số ngày có mưa trái mùa.

Trên phạm vi cả nước, nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nắng nóng có khả năng tiếp tục xảy ra tại khu vực miền Đông Nam Bộ; từ cuối tháng có khả năng mở rộng xuống khu vực miền Tây Nam Bộ.



Không khí lạnh tiếp tục hoạt động và có xu hướng lệch ra phía Đông, hiện tượng rét đậm, rét hại xảy ra tập trung trong nửa đầu tháng 3 chủ yếu ở vùng núi Bắc Bộ. Hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù tiếp tục xảy ra tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong thời kỳ dự báo.

Đề cập đến xu thế lượng mưa, bà Trần Thị Chúc cho rằng, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 10-30mm, có nơi cao hơn 30mm; riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ở ngưỡng xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

"Trong tháng 3, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới - trung bình nhiều năm trên khu vực Biển Đông là 0,2 cơn và không đổ bộ vào đất liền Việt Nam. Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xuất hiện cục bộ trong phạm vi cả nước. Tại Nam Bộ, nắng nóng có thể ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất

của người dân," bà Trần Thị Chúc nhấn mạnh.

Chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động cùa tàu thuyền. Trên đất liền, không khí lạnh lệch Đông và biến tính có thể gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đặc biệt ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ tác động đến các hoạt động dân sinh cũng như giao thông của người dân.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Do đó, cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.

Tháng 2/2026, đã xảy ra 3 đợt không khí lạnh trong đó, đợt không khí lạnh ngày 8/2 đã gây ra rét đậm, rét hại diện rộng với nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ phổ biến từ 10-12 độ C, vùng núi từ 7-9 độ C, vùng núi cao có nơi thấp hơn như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 3,5 độ C, Thanh Hóa phổ biến 13-14 độ C.

Cùng với đó, nhiệt độ trung bình trong tháng trên phạm vi toàn quốc cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ, trong đó Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi cao hơn phổ biến từ 1,5-2,5 độ C, một số nơi cao hơn từ 3-4 độ C.

Nắng nóng bắt đầu xuất hiện cục bộ tại khu vực Đông Nam Bộ trong các ngày 8-9/2 với nhiệt độ cao nhất ngày 35 độ C; nắng nóng xảy ra diện rộng từ 16-20/2 với nhiệt độ cao nhất ngày đạt 37-37,5 độ C. Đây cũng là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2026.

Cũng trong tháng 2, các khu vực trên phạm vi cả nước có tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ và cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-50mm, có nơi cao hơn từ 60-100mm.../.