Indonesia: Bali đối mặt với mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng

Mưa lớn liên tiếp nhiều ngày đã gây ra lũ quét và sạt lở đất trên đảo Bali của Indonesia, làm gián đoạn sinh hoạt của người dân và ảnh hưởng tới các khu du lịch nổi tiếng.

Cụ thể, trong ngày 24/2, tại thủ phủ Denpasar, nước sông dâng cao tràn bờ đã khiến nhiều tuyến phố và nhà dân bị ngập sâu tới 1 mét, khiến nhiều đồ đạc và phương tiện bị hư hỏng. Tình trạng ngập lụt cũng xảy ra tại các khu nghỉ dưỡng đông khách như Kuta, Legian và Sanur.

Lực lượng cứu hộ đã sử dụng xuồng cao su để sơ tán người dân và du khách khỏi các khu vực bị cô lập. Hiện chưa ghi nhận trường hợp thiệt hại về người.

Tại Ubud thuộc huyện Gianyar, mưa lớn gây sạt lở, làm hư hại một số công trình và cơ sở hạ tầng công cộng. Trong khi đó, khu vực Karangasem ở phía Đông đảo Bali ghi nhận nhiều cây đổ và đường sá bị hư hỏng.

Đến chiều 25/2 theo giờ địa phương, nhiều khu vực ở Denpasar vẫn ngập nước. Lực lượng cứu hỏa thành phố đã huy động 9 xe chuyên dụng bơm hút nước liên tục để giảm mực nước tại các vùng trũng thấp.

Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia (BMKG) đã ban bố cảnh báo đỏ - mức cao nhất, tại một số địa phương, đồng thời dự báo mưa lớn đến cực đoan có thể kéo dài đến hết ngày 27/2. BMKG cũng cảnh báo sóng cao tới 4 mét tại vùng biển phía Nam, tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động vận tải biển và đánh bắt cá.

Indonesia thường xuyên hứng chịu thiên tai trong mùa mưa. Tháng trước, một vụ sạt lở tại Tây Java khiến hơn 70 người thiệt mạng.

Trong khi đó, lũ lụt kéo dài trên đảo Sumatra từ cuối tháng 11 năm ngoái đã làm ít nhất 1.190 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán./.

