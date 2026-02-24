Thời tiết ngày 24/2: Mưa rải rác ở Bắc Bộ, Nam Bộ có dông chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ vẫn lạnh về sáng và đêm, có mưa rải rác, có nơi mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông cục bộ.

Cụ thể, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác, có nơi có dông; đêm cục bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Đông Bắc Bộ cũng có mưa và mưa rào rải rác; đêm có nơi mưa vừa, mưa to kèm dông. Gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc sáng và đêm trời lạnh, có mưa và mưa rào rải rác, đêm có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mây, mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, mưa vài nơi; gió Đông Bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, đêm không mưa; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tại Thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ; đêm có mưa, mưa rào. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, đêm không mưa; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C./.

