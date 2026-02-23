Thời tiết ngày 23/2: Bắc Bộ mưa lạnh, Nam Bộ có nơi nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác vào sáng và đêm, trời lạnh; trưa chiều hửng nắng. Trung Bộ và Nam Bộ duy trì nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi.

Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đông Bắc Bộ cũng có mưa vào sáng và đêm, mưa nhỏ rải rác; trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Huế: phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông 34-36 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C, cao nhất từ 24-26 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C; cao nhất 32-34 độ C./.

Chủ động ứng phó xâm nhập mặn ở ĐBSCL và hạn hán ở Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện ở mức tương đương với trung bình nhiều năm, một số thời điểm đã ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.