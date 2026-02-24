Tăng vai trò giám sát của chính quyền địa phương về quản lý tài nguyên nước

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 06/2026/TT-BNNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực tài nguyên nước, nhằm bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức thực hiện pháp luật và phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới sau quá trình sắp xếp, kiện toàn các cơ quan quản lý nhà nước.

Trong đó, một trong những nội dung quan trọng là quy định trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở xác định ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh, kiểm tra, giám sát các hoạt động trong phạm vi vùng bảo hộ, tiếp nhận và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; qua đó góp phần nâng cao vai trò điều phối, giám sát của chính quyền địa phương, bảo đảm các yêu cầu bảo vệ nguồn nước sinh hoạt được thực hiện thống nhất, đúng quy định.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thông tư số 06/2026/TT-BNNMT tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định tại Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT, Thông tư số 04/2024/TT-BTNMT, Thông tư số 05/2024/TT-BTNMT và Thông tư số 22/2024/TT-BTNMT - đây là những văn bản quan trọng quy định chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước, hướng dẫn công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước, thẩm định và nghiệm thu kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước, quy định về quan trắc, bảo vệ nước dưới đất.

Điểm nhấn quan trọng của Thông tư là bổ sung quy định cụ thể về đối tượng phải xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các công trình khai thác tài nguyên nước để sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt thuộc trường hợp phải cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước theo quy định. Thông tư đồng thời cũng sửa đổi, bổ sung toàn diện Điều 13, quy định rõ trách nhiệm tổ chức xác định ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh trên thực địa theo từng trường hợp địa bàn.

Đối với vùng bảo hộ nằm trên địa bàn một xã, ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì tổ chức xác định ranh giới, vị trí đặt biển chỉ dẫn trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận quyết định phê duyệt, đồng thời thông báo kết quả về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Trường hợp vùng bảo hộ nằm trên địa bàn từ hai xã trở lên trong cùng một tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan tổ chức xác định ranh giới và lắp đặt biển chỉ dẫn.

Đối với vùng bảo hộ nằm trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, Sở Nông nghiệp và Môi trường nơi có công trình khai thác nước giữ vai trò đầu mối điều phối, bảo đảm việc triển khai thống nhất, đúng quy định. Thông tư cũng làm rõ trách nhiệm phối hợp của các tổ chức, cá nhân đầu tư, quản lý, vận hành công trình khai thác nước, trong việc thi công, lắp đặt biển chỉ dẫn và bảo đảm các yêu cầu bảo vệ vùng bảo hộ vệ sinh./.

