Thời tiết ngày 25/2: Mưa dông lan rộng nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 25/2 đến hết ngày 26/2, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm/24 giờ, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm/24 giờ.

Ngoài ra, ở khu vực Nam Bộ, Khánh Hòa và Lâm Đồng từ ngày 26-27/2 có khả năng xảy ra đợt mưa rào và dông trái mùa với lượng mưa phổ biến từ 10-20 mm/24 giờ, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm/24 giờ (mưa tập trung vào chiều và tối).

Cảnh báo: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Thời tiết cụ thể các khu vực ngày 25/2

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Từ Thanh Hóa-Huế

- Phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) sáng và đêm trời lạnh, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 24-27 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

- Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C./.

