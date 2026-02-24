Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với các Ủy ban của Quốc hội

Nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngày 24/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.

Làm việc với Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Ủy ban đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đã tham gia, đề xuất nhiều nội dung quan trọng trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng; tích cực tham gia xây dựng Nghị quyết số 71, về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 72, về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời, tham mưu hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo; y tế, lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội…/.