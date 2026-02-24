Nâng cao trình độ chuyên môn gắn với xây dựng văn hóa, y đức người thầy thuốc

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026), chiều 24/2, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đến thăm, chúc mừng Bộ Y tế Việt Nam và Viện Y học cổ truyền Quân đội.

Ngành y tế đã có những bứt phá, đạt được nhiều thành tựu quan trọng

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ông Trịnh Văn Quyết gửi lời chúc mừng năm mới tới các lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành y tế.

Đánh giá cao những nỗ lực của ngành, ông Trịnh Văn Quyết cho rằng trong những ngày Tết vừa qua, lực lượng y tế không trực Tết mà làm việc trong dịp Tết, không kể ngày đêm để nhân dân được chăm sóc, bảo đảm sức khỏe.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu rõ từ khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn, ngành y tế đã có những bứt phá, khắc phục khó khăn và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trước hết là thành công về thể chế, tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ngành cũng đã thành công trong đào tạo nhân lực. Hệ thống các trường đại học, cơ sở nghiên cứu đã nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế.

Thông qua đại dịch, ngành đã chủ động tham mưu đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại. Hiện nay, nhiều cơ sở y tế đã có trang thiết bị đạt tầm khu vực và quốc tế, góp phần thu hút bệnh nhân quốc tế đến Việt Nam tham quan, du lịch kết hợp khám, chữa bệnh. Cùng với đó đã chủ động bảo đảm thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Đặc biệt, năm 2025, khi tiến hành sắp xếp, tinh gọn bộ máy, ngành y tế đã chủ động tổ chức lại hệ thống theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân… Những kết quả đó tạo nền tảng vững chắc để ngành tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Ông Trịnh Văn Quyết cho biết năm 2025, Đảng ta ban hành nhiều nghị quyết chiến lược, đến nay có 10 nghị quyết chiến lược về các lĩnh vực trọng điểm, trong đó có những nghị quyết liên quan trực tiếp đến ngành y tế. Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là lĩnh vực ngành y tế cần quan tâm, đẩy mạnh áp dụng và tăng cường hợp tác quốc tế, chuyển giao kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao.

Nghị quyết 72-NQ/TW liên quan đến chăm sóc sức khỏe nhân dân đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường cơ sở y tế để từng bước bảo đảm tất cả người dân Việt Nam hàng năm hoặc đến kỳ đều được khám, chữa bệnh, nếu được miễn phí càng tốt, đó là mong muốn lớn của Đảng, nhà nước.

“Ngày mai 25/2, Ban Bí thư Trung ương sẽ quán triệt triển khai các nghị quyết 79-NQ/TW, 80-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước và phát triển văn hóa. Những nội dung này tác động trực tiếp đến ngành y tế, đặc biệt là xây dựng văn hóa, y đức trong đội ngũ cán bộ, bác sỹ, đáp ứng yêu cầu vừa điều trị bệnh, vừa chăm sóc tinh thần cho người bệnh," ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Chúng ta cũng mong muốn xây dựng môi trường y tế chất lượng cao, thu hút người nước ngoài đến Việt Nam nghỉ dưỡng, du lịch kết hợp khám, chữa bệnh. Thực tế, vẫn có một bộ phận người dân có điều kiện ra nước ngoài điều trị trong khi trong nước đã có đủ năng lực chuyên môn và trang thiết bị. Đây là vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, truyền thông và nâng cao nhận thức.

Ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chúc mừng ngành y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thời gian qua, sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương với Bộ Y tế đạt nhiều kết quả tích cực. Ông Trịnh Văn Quyết đề nghị thời gian tới ngành y tế tiếp tục tăng cường phối hợp, quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhất là các nghị quyết chiến lược đã triển khai.

Ông Trịnh Văn Quyết mong muốn ngành y tế cụ thể hóa thành chương trình hành động trong từng lĩnh vực vì tất cả các nghị quyết đều có tác động, liên quan đến Bộ Y tế.

Ngành y tế tiếp tục tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân; nâng cao trình độ chuyên môn, gắn với xây dựng văn hóa, y đức, nhân cách người thầy thuốc. Đồng thời đẩy mạnh liên kết, hợp tác, chuyển giao khoa học, kỹ thuật ở những lĩnh vực chuyên sâu, bệnh khó mà quốc tế có thế mạnh, từng bước nâng cao trình độ ngang tầm khu vực và quốc tế.

Một nội dung quan trọng khác cũng được ông Trịnh Văn Quyết đề cập tới là chăm sóc sức khỏe toàn dân. Bên cạnh nâng cao chất lượng chuyên môn, cần tăng cường truyền thông để người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, coi sức khỏe là trách nhiệm của mỗi người. Khi mỗi người dân ý thức được “bác sỹ của chính mình” thì công tác phòng bệnh sẽ hiệu quả hơn.

Các dịch vụ y tế ngày càng đa dạng, chất lượng được cải thiện rõ rệt

Báo cáo các thành tựu của ngành y tế thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết trong nhiệm kỳ 2021-2025, các chỉ tiêu chủ yếu của ngành đều đạt và vượt kế hoạch. Với nỗ lực của cả hệ thống y tế, các chỉ số đầu ra sức khỏe của người dân Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật, các chỉ số được cải thiện rõ rệt qua các năm.

Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục phát triển theo hướng chuyên sâu, hiện đại. Các dịch vụ y tế ngày càng đa dạng, chất lượng được cải thiện rõ rệt; nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được đầu tư xây dựng hiện đại, đồng bộ.

Các bệnh viện trung ương và tuyến cuối đã làm chủ nhiều kỹ thuật y học tiên tiến, tiệm cận trình độ khu vực và thế giới, như: ghép tạng đa mô tạng, can thiệp tim mạch, phẫu thuật nội soi bằng robot, hỗ trợ sinh sản, ứng dụng tế bào gốc và y học hạt nhân trong điều trị ung thư…

Cùng với đó, nhiều kỹ thuật y học tiên tiến tiếp tục được chuyển giao cho tuyến dưới, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Thái độ phục vụ của cán bộ y tế có sự chuyển biến tích cực theo hướng "Lấy người bệnh làm trung tâm".

Bên cạnh đó, đội ngũ nhân lực y tế ngày càng được tăng cường về số lượng và chất lượng. Tình trạng đội ngũ nhân viên y tế công lập nghỉ việc, chuyển việc đã giảm nhiều so với năm 2022 (2022 khoảng 10.000 người), đội ngũ cán bộ y tế yên tâm công tác hơn.

Trong những năm vừa qua, ngành y tế đã chú trọng tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học y học, phát triển các ngành khoa học phục vụ bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ con người. Nghiên cứu và ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật tiên tiến, có hiệu quả trong dự phòng, phát hiện, chẩn đoán, điều trị bệnh và sản xuất thuốc mới, vaccine.

Bộ đang tập trung triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp dược, dược liệu, sản xuất thiết bị y tế trong nước. Năng lực sản xuất thuốc, vaccine trong nước được tăng cường. Số cơ sở sản xuất thuốc trong nước tăng mạnh từ 158 nhà máy vào năm 2015 đến 240 nhà máy vào năm 2024.

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an triển khai Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID đã được triển khai trên toàn quốc; hoàn thành trên 27 triệu hồ sơ sức khỏe của người dân. Hoàn thành triển khai thí điểm Hệ thống điều phối dữ liệu y tế tại Bệnh viện Bạch Mai với các cơ sở y tế của Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bệnh viện Chợ Rẫy với các cơ sở y tế của Bình Dương, An Giang.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, nhiệm kỳ 2026-2030 mở ra một tầm nhìn mới, một kỳ vọng lớn lao đối với sự phát triển của đất nước nói chung và ngành Y tế nói riêng; nhất là trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới đòi hỏi ngành Y tế phải bứt phá, chủ động, quyết tâm thay đổi lối mòn, khẳng định vai trò trụ cột trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đưa y tế Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, công bằng, bền vững và hội nhập quốc tế.

Chú trọng phát triển các kỹ thuật đặc thù của y học cổ truyền

Chiều cùng ngày, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, thầy thuốc, bệnh nhân Viện Y học cổ truyền Quân đội.

Ông Trịnh Văn Quyết bày tỏ đồng tình với phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và các năm tiếp theo của Bệnh viện Y học cổ truyền Quân đội, nhất là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp; nâng cao y đức; nâng cao trang thiết bị, kỹ thuật.

Viện tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là 3 khâu đột phá: đột phá phát triển chuyên sâu về y học cổ truyền, nâng cao chất lượng bệnh viện; đột phá về phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính quân sự và chuyển đổi số trong toàn Viện; đột phá về nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; tăng cường xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước và quy định của đơn vị.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tặng quà lưu niệm Viện Y học cổ truyền Quân đội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ông Trịnh Văn Quyết cho rằng đây là 3 đột phá quan trọng của Bệnh viện, trong đó đột phá thứ 3 là riêng có của quân đội vì tạo nên nề nếp chính quy của quân đội trong khám chữa bệnh và điều trị cho các bệnh nhân.

Ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh với đột phá thứ nhất yếu tố quyết định vẫn là con người. Phải có trình độ chuyên môn tốt, y đức tốt, từng bước tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế thì mới đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người bệnh. Trong bối cảnh các bệnh viện trong nước và khu vực đều có sự phát triển bứt phá, Viện cần tiếp tục tăng cường đào tạo, bồi dưỡng trong nước và quốc tế.

Đồng thời, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị Viện nghiên cứu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để từng bước đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, ngang tầm quốc tế đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho cán bộ và nhân dân, kể cả cán bộ cao cấp. Bệnh viện tăng cường hợp tác, tiếp nhận và chuyển giao khoa học, kỹ thuật từ các nước có nền y học phát triển nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sỹ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Xuân Phong, Giám đốc Viện Y học cổ truyền Quân đội cho biết Viện Y học cổ truyền Quân đội là bệnh viện hạng I, cấp chuyên sâu về y học cổ truyền trực thuộc Bộ Quốc phòng. Hiện nay, Viện có quy mô 818 giường bệnh trên 40 đầu mối và Phân viện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2025, công tác khám bệnh, chữa bệnh của Viện được duy trì nghiêm túc nền nếp, bảo đảm an toàn người bệnh và nâng cao chất lượng điều trị. Số lượt khám ngoại trú gần 120.000, thu dung điều trị nội trú 10.000, số ca cấp cứu trên 4.000. Các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu tiếp tục được triển khai, phát huy một cách hài hòa và hiệu quả thế mạnh kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại góp phần nâng cao chất lượng điều trị và uy tín chuyên môn của Viện.

Viện luôn luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương và cán bộ cao cấp Quân đội.

Đồng thời, Viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm quân y cho các sự kiện lớn của đất nước như A50, A80. Triển khai tốt công tác khám cho nhân dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc trong chương trình Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 9. Triển khai tốt khám cho các đối tượng chính sách tại địa bàn Hà Nội, bà con bị thiệt hại do lũ lụt nghiêm trọng tại tỉnh Gia Lai.

Năm 2026, Đảng ủy Viện xác định tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện trên các mặt công tác, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là 3 khâu đột phá.

Viện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong điều trị; chú trọng phát triển các kỹ thuật mới, kỹ thuật đặc thù của y học cổ truyền; tăng cường kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao mức độ tự chủ bệnh viện; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và quy chế, quy định của ngành y tế. Đồng thời, chuẩn bị và bảo đảm tốt quân y cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất./.

