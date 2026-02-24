Hà Nội: Đội mưa thi nấu cơm, lưu giữ truyền thống đánh giặc từ ngàn đời xưa

Cứ đến Mùng 8 tháng Giêng ở làng Thị Cấm (nay thuộc phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội), người dân lại nổi lửa thi nấu cơm để tưởng nhớ công ơn của tiền nhân và gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Hội thi nấu cơm làng Thị Cấm bắt nguồn từ truyền thuyết về tướng Phan Tây Nhạc, một tướng giỏi thời vua Hùng đã có công đánh đuổi giặc phương Bắc.

Trước khi ra trận, ông mở hội thi nấu cơm để tuyển người đi theo nuôi quân. Thắng giặc trở về, ông cùng vợ dạy dân làng Thị Cấm nghề trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải. Khi mất, ông được tôn làm thành hoàng làng, người dân hàng năm mở hội nhớ ơn ông.

Năm nay, mưa phùn kéo dài cả ngày khiến hội Xuân vắng hơn mọi năm. Tuy vậy một khi đã nổi lửa, chạy nước, thổi cơm, không khí lại bùng lên hứng khởi, tạo kết nối với nguồn cội và bản sắc địa phương.

Hội thi nấu cơm làng Thị Cấm có có ba phần thi riêng, một là thi chạy lấy nước dành cho thiếu niên từ dưới 14 tuổi; hai là thi kéo lửa dành cho thanh niên và trung niên có sức khỏe và ba là thi nấu cơm dành cho người giàu kinh nghiệm, không phân biệt nam nữ. Gần gũi và gắn kết cộng đồng như thế, cuộc thi trở thành cầu nối giữa các thế hệ, từ trẻ em đến cao niên.

Tham gia hội thi, người dân quan niệm không phải vì giải thưởng, mà vì muốn hòa chung không khí đoàn kết làng xã, vừa muốn khẳng định tay nghề, vừa thể hiện sự yêu mến với một lễ hội truyền thống đã lâu đời./.

