TTXVN-TASS củng cố quan hệ truyền thống, hướng tới hợp tác đa phương tiện

Chiều 24/2, tại trụ sở Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội), Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) do Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu Hãng Thông tấn TASS (Liên bang Nga) do Tổng giám đốc Andrey Kondrashov làm Trưởng đoàn.

Phát biểu chào mừng đoàn TASS thăm, làm việc tại TTXVN trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang nhấn mạnh theo truyền thống văn hóa Việt Nam, những vị khách đầu tiên đến thăm được coi là “xông đất,” mang ý nghĩa tốt lành.

TASS là hãng thông tấn lớn có hơn 120 năm truyền thống, uy tín trong giới truyền thông quốc tế và có mối quan hệ gắn bó lâu đời với TTXVN.

Chuyến thăm này là bước cụ thể hóa kết quả cuộc gặp giữa lãnh đạo hai cơ quan tại Trung Quốc tháng 12/2025 bên lề Hội nghị Ban Chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 57.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa TTXVN và Hãng thông tấn TASS (Liên bang Nga). (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang điểm lại chặng đường hợp tác truyền thống giữa TTXVN và TASS từ khi chính thức thiết lập quan hệ năm 1958.

Trong suốt nhiều thập kỷ, các thế hệ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên hai cơ quan đã vun đắp mối quan hệ hợp tác hiệu quả, gắn bó bền chặt.

TTXVN luôn ghi nhớ sự hỗ trợ của TASS trong giai đoạn chiến tranh và những năm đầu sau thống nhất đất nước, đặc biệt trong đào tạo nhân lực và cung cấp trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ thông tin ra thế giới về cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và công cuộc tái thiết đất nước.

Thỏa thuận hợp tác hiện nay kế thừa truyền thống hợp tác trước đây và được cập nhật những nội hàm mới, phù hợp với bối cảnh truyền thông hiện đại. Nguồn tin của TASS được TTXVN khai thác hiệu quả cho cả thông tin phổ biến và thông tin tham khảo.

Hoạt động trao đổi phóng viên được duy trì thường xuyên, phóng viên thường trú của TTXVN tại Moskva nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các đồng nghiệp TASS, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thắt chặt tình cảm đồng nghiệp giữa hai cơ quan.

Hai bên cũng phối hợp tổ chức các trưng bày ảnh về quan hệ Việt Nam-Nga nhân các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao. TTXVN tiếp tục xuất bản thông tin bằng tiếng Nga, cả phát tin nguồn và ấn phẩm báo ảnh, quảng bá các thành tựu của Việt Nam, quan hệ Việt Nam-Nga.

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc TTXVN bày tỏ cảm ơn nhà báo Denhisovich Yuri Aleksandrovich của TASS đã có nhiều bài viết tích cực về tình hình Việt Nam và thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong giai đoạn phát triển mới, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang đề xuất hai cơ quan tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực trọng tâm, ngoài thông tin về chính trị, còn mở rộng sang thông tin về kinh tế-xã hội, phát triển xanh, chuyển đổi số, ứng dụng và quản lý trí tuệ nhân tạo, phát triển nguồn nhân lực và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống...

Hai bên cũng tăng cường đăng tải thông tin trên nền tảng truyền thông và mạng xã hội của nhau để lan tỏa nguồn tin chính thống; thúc đẩy hợp tác ảnh và video; thiết lập cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý thông tin sai sự thật.

Hằng năm, mỗi bên cử 2 đoàn phóng viên sang nước của nhau, trong đó có 1 đoàn tác nghiệp phối hợp sản xuất sản phẩm thông tin đa phương tiện.

Bên cạnh đó, hai cơ quan tiếp tục phối hợp tổ chức trưng bày/triển lãm ảnh, xuất bản ấn phẩm nhân các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước; các sự kiện kỷ niệm dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga; tiếp tục hỗ trợ phóng viên thường trú và tổ chức các hoạt động tập huấn, trao đổi nghiệp vụ trực tiếp và trực tuyến giữa hai hãng.

Thay mặt Hãng thông tấn TASS, Tổng giám đốc Andrey Kondrashov cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của TTXVN đối với đoàn.

Ông Andrey Kondrashov cho biết trong văn hóa Nga cũng tồn tại một phong tục đầu năm mang ý nghĩa tương tự tục “xông đất” ở Việt Nam, theo đó những người gặp nhau vào đầu năm mới sẽ gặp nhiều may mắn.

Ông bày tỏ tin tưởng trong năm nay, lãnh đạo hai cơ quan thông tấn sẽ còn có nhiều dịp gặp gỡ, trao đổi. Nhân dịp này, ông gửi lời mời Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang tham dự Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg.

Đánh giá về quan hệ song phương, Tổng giám đốc Andrey Kondrashov nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó giữa TASS và TTXVN là minh chứng sinh động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Liên bang Nga và Việt Nam.

Nhất trí với các đề xuất hợp tác của Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang, Tổng giám đốc TASS cho rằng hai cơ quan có nhiều điểm tương đồng và tiềm năng hợp tác sâu rộng, không chỉ dừng lại ở việc trao đổi đoàn phóng viên mà còn có thể chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ báo chí hiện đại, chống lại tin giả, góp phần tăng cường chất lượng và độ tin cậy của thông tin trên phạm vi toàn cầu.

Kết thúc tọa đàm, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Tổng Giám đốc TASS Andrey Kondrashov đã ký Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai cơ quan thông tấn./.

