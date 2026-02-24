Du lịch

Lễ hội

Tây Ninh: Đại lễ vía Đức Chí Tôn lan tỏa tinh thần “Nước vinh, Đạo sáng”

Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tổ chức Đại lễ vía Đức Chí Tôn với nhiều hoạt động tôn giáo, văn hóa đặc sắc, khẳng định tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo và đóng góp tích cực vào sự phát triển địa phương.

Giang Phương
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh (bìa trái) tặng hoa chúc mừng Hội thánh Cao Đài Tây Ninh nhân dịp Đại lễ Vía Đức Chí Tôn năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh (bìa trái) tặng hoa chúc mừng Hội thánh Cao Đài Tây Ninh nhân dịp Đại lễ Vía Đức Chí Tôn năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Chiều 24/2 (tức mùng 8 tháng Giêng), tại khu vực Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tổ chức Đại lễ vía Đức Chí Tôn năm Bính Ngọ 2026.

Đến chúc mừng và tặng hoa nhân dịp Đại lễ có lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong và ngoài tỉnh.

Đại lễ vía Đức Chí Tôn là một trong hai Đại lễ lớn nhất hằng năm của Hội Thánh Cao Đài (sau Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung diễn ra vào rằm tháng Tám âm lịch), mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc và có sức lan tỏa rộng lớn.

doc-dao-dai-le-via-duc-chi-ton-nam-binh-ngo-2026-tai-toa-thanh-cao-dai-tay-ninh-5820.jpg
Biểu diễn múa trống Chhay dăm - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Tòa Thánh Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Tại buổi lễ, Phối sư Thái Côn Thanh, Quyền Thái Chánh Phối sư, Phó Ban tổ chức Đại lễ cho biết, những năm qua, toàn đạo luôn giữ nghiêm kỷ cương phép nước, tuân thủ luật Đạo, tu hành thuần túy, tăng cường đoàn kết nội bộ; phát huy tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo,” hòa hợp cùng cộng đồng dân tộc. Qua đó, đồng bào đạo Cao Đài tích cực góp sức xây dựng khu dân cư, ấp, xã, phố phường văn hóa; chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phối sư Thái Côn Thanh nhấn mạnh, trong sự phát triển chung của đất nước, toàn đạo luôn ý thức sâu sắc phương châm “Nước vinh, Đạo sáng,” bởi đất nước có thanh bình thì tôn giáo mới có điều kiện phát triển bền vững. Do đó, sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, cùng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong toàn đạo là nền tảng quan trọng để Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tiếp tục kiên định con đường hành đạo, gắn bó cùng dân tộc và đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Trong khuôn khổ Đại lễ, Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tổ chức triển lãm 34 mô hình tiêu biểu, tái hiện các nhân vật, sự tích lịch sử-văn hóa như Lạc Long Quân, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Thượng Lãn Ông, Trần Quốc Toản, Thánh Gióng, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Quang Trung Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo, Trần Nhân Tông… góp phần tôn vinh truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc.

ttxvn-doc-dao-dai-le-via-duc-chi-ton-nam-binh-ngo-2026-tai-toa-thanh-cao-dai-tay-ninh2.jpg
Điệu múa truyền thống của các thiếu nữ Khmer tại Đại lễ, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc trong không gian trang nghiêm của Tòa Thánh Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Điểm nhấn của Đại lễ là các hoạt động đặc sắc gồm Múa Long Mã, Tứ Linh (Rồng nhang, Ngọc Kỳ Lân, Quy, Phụng) và Nhạc Sắc Tộc biểu diễn trước Đền Thánh, Báo Ân Từ; cùng hoạt động diễn hành qua Đông-Tây Khán Đài, tạo nên không khí trang nghiêm, rực rỡ, thu hút đông đảo chức sắc và người dân tham dự tại Tòa Thánh Tây Ninh.

Trong đó, tiết mục múa cặp Rồng Nhang với những động tác mạnh mẽ, linh thiêng và hiệu ứng phun lửa ấn tượng được xem là nét văn hóa độc đáo, mang đậm màu sắc tín ngưỡng, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đạo Cao Đài #Đức Chí Tôn #Tây Ninh #đại lễ #văn hóa #tín ngưỡng #hội thánh #truyền thống
Theo dõi VietnamPlus

TẾT BÍNH NGỌ 2026

Tin liên quan

Lễ khai hội Đền Hát Môn: Âm vang hào khí Hai Bà Trưng

Lễ khai hội Đền Hát Môn: Âm vang hào khí Hai Bà Trưng

Lễ khai hội Đền Hát Môn Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ tái hiện khí thế hào hùng của cuộc khởi nghĩa năm xưa mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong phát triển đất nước.

Tin cùng chuyên mục

Chương trình nghệ thuật tại Lễ hội đền Đuổm. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Thái Nguyên: Chính thức khai hội đền Đuổm năm 2026

Lễ hội đền Đuổm năm 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa tâm linh đầu Xuân mà còn thể hiện sự gắn kết cộng đồng, tiếp nối mạch nguồn truyền thống, góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Mặc dù trời mưa, ngay từ sáng sớm đã có rất đông du khách đến với lễ hội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Chính thức khai hội chùa Hương 2026

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Lễ hội du lịch chùa Hương (xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội) với chủ đề xuyên suốt “An toàn - thân thiện - chất lượng” chính thức khai hội.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).