Tây Ninh: Đại lễ vía Đức Chí Tôn lan tỏa tinh thần “Nước vinh, Đạo sáng”

Chiều 24/2 (tức mùng 8 tháng Giêng), tại khu vực Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tổ chức Đại lễ vía Đức Chí Tôn năm Bính Ngọ 2026.

Đến chúc mừng và tặng hoa nhân dịp Đại lễ có lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong và ngoài tỉnh.

Đại lễ vía Đức Chí Tôn là một trong hai Đại lễ lớn nhất hằng năm của Hội Thánh Cao Đài (sau Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung diễn ra vào rằm tháng Tám âm lịch), mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc và có sức lan tỏa rộng lớn.

Biểu diễn múa trống Chhay dăm - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Tòa Thánh Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Tại buổi lễ, Phối sư Thái Côn Thanh, Quyền Thái Chánh Phối sư, Phó Ban tổ chức Đại lễ cho biết, những năm qua, toàn đạo luôn giữ nghiêm kỷ cương phép nước, tuân thủ luật Đạo, tu hành thuần túy, tăng cường đoàn kết nội bộ; phát huy tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo,” hòa hợp cùng cộng đồng dân tộc. Qua đó, đồng bào đạo Cao Đài tích cực góp sức xây dựng khu dân cư, ấp, xã, phố phường văn hóa; chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phối sư Thái Côn Thanh nhấn mạnh, trong sự phát triển chung của đất nước, toàn đạo luôn ý thức sâu sắc phương châm “Nước vinh, Đạo sáng,” bởi đất nước có thanh bình thì tôn giáo mới có điều kiện phát triển bền vững. Do đó, sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, cùng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong toàn đạo là nền tảng quan trọng để Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tiếp tục kiên định con đường hành đạo, gắn bó cùng dân tộc và đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Trong khuôn khổ Đại lễ, Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tổ chức triển lãm 34 mô hình tiêu biểu, tái hiện các nhân vật, sự tích lịch sử-văn hóa như Lạc Long Quân, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Thượng Lãn Ông, Trần Quốc Toản, Thánh Gióng, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Quang Trung Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo, Trần Nhân Tông… góp phần tôn vinh truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc.

Điệu múa truyền thống của các thiếu nữ Khmer tại Đại lễ, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc trong không gian trang nghiêm của Tòa Thánh Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Điểm nhấn của Đại lễ là các hoạt động đặc sắc gồm Múa Long Mã, Tứ Linh (Rồng nhang, Ngọc Kỳ Lân, Quy, Phụng) và Nhạc Sắc Tộc biểu diễn trước Đền Thánh, Báo Ân Từ; cùng hoạt động diễn hành qua Đông-Tây Khán Đài, tạo nên không khí trang nghiêm, rực rỡ, thu hút đông đảo chức sắc và người dân tham dự tại Tòa Thánh Tây Ninh.

Trong đó, tiết mục múa cặp Rồng Nhang với những động tác mạnh mẽ, linh thiêng và hiệu ứng phun lửa ấn tượng được xem là nét văn hóa độc đáo, mang đậm màu sắc tín ngưỡng, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem./.

