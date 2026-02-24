Vàng neo đỉnh trước ngày Vía Thần Tài, chuyên gia khuyên chỉ mua tượng trưng

Ngày Vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) năm nay rơi vào thứ Năm, ngày 26/2/2026, từ lâu được xem là thời điểm đặc biệt đối với giới kinh doanh. Hoạt động mua vàng cầu may cũng trở thành một điểm nhấn của thị trường mỗi dịp đầu năm.

Mặc dù còn 2 ngày nữa mới đến ngày vía Thần tài nhưng nhiều khách hàng tranh thủ đi mua vàng từ ngày 24/2 (tức mùng 8 Tết Nguyên đán).

Trong bối cảnh giá vàng đang neo cao và chênh lệch mua-bán nới rộng, việc mua một lượng nhỏ mang tính tượng trưng không chỉ giúp giữ gìn nét văn hóa đầu năm mà còn hạn chế rủi ro tài chính nếu thị trường đảo chiều sau cao điểm.

Chiều 24/2, chị Nga (ở phường Khương Đình) tranh thủ đến cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông mua vàng, sợ đúng ngày vía Thần tài không mua được. Chị cho biết nhân viên Công ty thông báo khách hàng được mua tối đa 1 cây vàng và sẽ được nhận luôn. Nếu mua số lượng nhiều hơn, cửa hàng sẽ viết giấy hẹn ít nhất hai tuần sau mới đến nhận hàng.

Cũng tâm lý như chị Nga nên ngày 24/2 đã khá nhiều người đã tranh thủ đi mua vàng, dẫn đến tình trạng xếp hàng tại Bảo Tín Minh Châu khá đông.

Trước bối cảnh thị trường vàng chịu nhiều hạn chế về nguồn cung, cùng với giá vàng ở mức cao, nhiều khách hàng chuyển hướng mua bạc, nhiều thương hiệu bạc đã tung ra các dòng sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý mở bán sản phẩm bạc thỏi 999 Bạch Mã Phi Thiên loại 5 lượng, với số lượng 20.000 sản phẩm. Mỗi khách hàng được mua tối đa 1 sản phẩm trong dịp Thần Tài, giá bán được tính tại thời điểm giao dịch. Tuy nhiên, chiều hôm nay Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý thông báo hết bạc.

Trao đổi với một số khách hàng trên phố Trần Nhân Tông cho thấy giá vàng năm nay cao hơn các năm trước nên nhiều người cũng chỉ mua vàng lấy lộc đầu năm. Người ít thì nửa chỉ, 1 chỉ, người mua nhiều chỉ được 1 lượng.

Các công ty như SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý… giữ nguyên mức giá trong suốt ngày sau khi tăng 3,6 triệu đồng mỗi lượng vàng vào hôm qua (ngày 23/2).

Cụ thể, tại thời điểm 17 giờ 30 phút, giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC, Tập đoàn DOJI và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, niêm yết ở mức 181,6-184,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với mở phiên sáng nay (lúc 8 giờ 45) và chốt phiên hôm qua. Chênh lệch giá mua và bán vàng trong nước giữ khoảng cách 3 triệu đồng mỗi lượng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch chiều 24/2 khi giới đầu tư đẩy mạnh hoạt động chốt lời. Sự phục hồi của đồng USD cũng góp phần đẩy giá kim loại quý rời khỏi mức đỉnh của 3 tuần gần đây.

Tính đến đầu giờ chiều nay (theo giờ Việt Nam), trên thị trường châu Á, giá vàng giao ngay giảm 0,54%, xuống còn 5.178,09 USD/ounce, chấm dứt chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp.

Trước đó, trong phiên sáng, đã có thời điểm kim loại quý này chạm mức cao nhất trong hơn ba tuần qua. Tương tự, giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 4/2026 cũng giảm 0,43%, lùi về mức 5.202,90 USD/ounce.

Những năm gần đây, giá vàng trong nước thường neo ở mức cao và duy trì khoảng cách đáng kể so với giá thế giới. Khi nhu cầu dồn vào một vài ngày cao điểm, yếu tố cung-cầu càng khiến giá bị đẩy lên mạnh hơn.

Không ít người chấp nhận mua ở mức giá cao với tâm lý “mua lấy lộc” nhưng thực tế, ngay sau cao điểm, thị trường có thể điều chỉnh khi lực mua hạ nhiệt. Khoảng chênh lệch mua-bán nới rộng trong những ngày này cũng khiến nhà đầu tư chịu thiệt nếu có ý định bán ra sớm.

Các chuyên gia cho rằng, nếu mua vàng để gìn giữ nét đẹp truyền thống là cầu may đầu năm thì chỉ nên chọn một lượng nhỏ mang tính tượng trưng. Giá trị tinh thần khi ấy quan trọng hơn biến động giá vàng trong ngắn hạn.

Ngược lại, nếu kỳ vọng "lướt sóng" thì cần thận trọng, thậm chí là không nên. Khi thị trường biến động mạnh, giá vàng ở vùng cao, biên độ dao động lớn và rủi ro điều chỉnh sau cao điểm có thể khiến lợi nhuận kỳ vọng không tương xứng với mức độ rủi ro./.

