Samsung giành lại vị trí dẫn đầu trên thị trường DRAM toàn cầu

Dữ liệu do công ty Omdia theo dõi ngành công bố cho thấy tập đoàn điện tử Samsung Electronics của Hàn Quốc đã giành lại vị trí dẫn đầu trên thị trường chip nhớ DRAM toàn cầu trong quý 4/2025.

Theo Omdia, doanh thu DRAM của Samsung Electronics trong quý 4/2025 đã tăng 40,6% so với quý trước đó lên 19,1 tỷ USD, chiếm 36,6% thị phần toàn cầu. Trong khi đó, công ty SK Hynix chiếm 32,9% thị phần với doanh thu tăng 25,2% so với quý trước đó lên 17,2 tỷ USD.

Giá trị vốn hóa thị trường của Samsung Electronics lần đầu tiên trong lịch sử doanh nghiệp Hàn Quốc đã vượt mốc 1 triệu tỷ won (khoảng 688 tỷ USD) nhờ đà tăng trưởng mạnh mẽ của cổ phiếu trong bối cảnh bùng nổ Trí tuệ Nhân tạo (AI) toàn cầu.

Theo số liệu từ Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX), vốn hóa của Samsung Electronics có thời điểm chạm mức 1.002.000 tỷ won.

Samsung Electronics đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động và doanh thu kỷ lục trong quý 4/2025. Tính chung cả năm 2025, lợi nhuận ròng của tập đoàn này đạt 45.200 tỷ won, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Giới quan sát nhận định Samsung Electronics sẽ duy trì đà tăng trưởng vững chắc trong thời gian tới, nhờ kế hoạch mở rộng thị phần trong phân khúc bộ nhớ băng thông cao (HBM) cao cấp./.

