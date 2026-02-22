Hong Kong chi hàng tỷ USD thu mua căn hộ sau thảm họa cháy chung cư

Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) ngày 21/2 đã thông báo kế hoạch mua lại các căn hộ bị hư hại trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại khu chung cư Wang Fuk Court hồi tháng 11 năm ngoái. Theo giới chức địa phương, các tòa nhà bị thiêu rụi sẽ bị phá dỡ hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn tại khu chung cư Wang Fuk Court được xem là thảm họa cháy nhà ở gây chết người nghiêm trọng nhất trên thế giới kể từ năm 1980, khiến 168 người thiệt mạng và hàng nghìn cư dân rơi vào cảnh mất nhà ở.

Sau vụ việc này, nhiều người dân bị ảnh hưởng liên tục kêu gọi chính quyền đưa ra phương án tái định cư rõ ràng, trong đó một số mong muốn khu nhà được xây dựng lại.

Phó Tổng thư ký Tài chính Hong Kong Michael Wong cho biết chính quyền sẽ chi tối đa 6,8 tỷ dollar Hong Kong (khoảng 870 triệu USD) để mua lại quyền sở hữu các căn hộ từ người dân. Các chủ sở hữu có thể lựa chọn nhận tiền mặt hoặc hoán đổi sang căn hộ khác trong chương trình nhà ở.

Theo ông Wong, quy mô thảm họa là chưa từng có, trong khi cơ chế thị trường hiện nay không đủ khả năng hỗ trợ các hộ dân chịu ảnh hưởng. Dự kiến hơn 1.700 chủ căn hộ sẽ nhận được đề nghị bồi thường từ 441.000-650.000 USD, tùy theo diện tích và nghĩa vụ tài chính liên quan đất đai.

Theo giới chức địa phương, đây là trường hợp đặc biệt cần sự can thiệp của chính quyền nhằm tránh nguy cơ các căn hộ trở thành vô giá trị. Có tới 7 trong tổng số 8 tòa nhà của khu chung cư đã bị hư hại nghiêm trọng, không thể phục hồi.

Việc xây dựng lại toàn bộ khu nhà được đánh giá là không phù hợp do có thể mất ít nhất 9 năm, trong khi nhiều cư dân mong muốn được ổn định cuộc sống sớm. Thay vào đó, chính quyền đề xuất chuyển đổi khu đất thành công viên hoặc các công trình phục vụ cộng đồng.

Khảo sát cho thấy chỉ khoảng 9% cư dân ủng hộ phương án xây dựng lại khu nhà trên chính địa điểm cũ. Tuy nhiên, kế hoạch của chính quyền vẫn gây ra những ý kiến trái chiều.

Một số người cao tuổi cho rằng phương án mua lại và bố trí chỗ ở mới là thiết thực nhất, do không đủ thời gian chờ đợi. Trong khi đó, nhiều cư dân khác bày tỏ lo ngại mức bồi thường khó giúp họ mua được căn hộ có diện tích tương đương.

Theo kế hoạch, những người chấp nhận phương án mua lại sẽ được ưu tiên lựa chọn trong số 3.900 căn hộ nhà ở trợ giá, dự kiến bắt đầu từ tháng 9 tới. Chính quyền cũng cho biết chương trình này không áp dụng đối với tòa nhà duy nhất không bị ảnh hưởng, trừ khi các chủ sở hữu tại đây đạt được sự đồng thuận tham gia./.

