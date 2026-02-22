Thế giới

ASEAN

Tàu đánh cá Malaysia bị chìm khi Hải quân Thái Lan truy bắt

Hải quân Thái Lan đã quyết định nổ súng cảnh cáo  khi nhóm tàu cố tình bỏ chạy và đã kiểm soát được 1 tàu cá mang cờ Malaysia và 3 công dân Thái Lan trên tàu, trong đó có 1 người bị thương. 

Ảnh minh họa: (Nguồn Smni News Channel)
Ảnh minh họa: (Nguồn Smni News Channel)

Báo Nation (Thái Lan) đưa tin một tàu đánh cá mang cờ Malaysia đã bị chìm hôm 20/2, trong khi 3 ngư dân mang quốc tịch Thái Lan trên tàu bị bắt giữ khi Hải quân Thái Lan truy đuổi và nổ súng cảnh cáo tàu nước ngoài đánh bắt hải sản trong vùng biển nước này, 1 trong 3 người đã bị thương.

Người phát ngôn Hải quân Hoàng gia Thái Lan-Chuẩn đô đốc Parach Rattanachaiyapan cho biết Trung tâm Chỉ huy Thực thi Hàng hải Vùng 3 Thái Lan (Thai-MECC Vùng 3), thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 3, sau khi nhận được thông báo từ mạng lưới ngư dân, đã đến kiểm tra và phát hiện khoảng 8-10 tàu cá nước ngoài đang hoạt động trong vùng biển thuộc chủ quyền của Thái Lan, cách đảo Koh Lipe khoảng 8 hải lý về phía Đông.

Trung tâm Chỉ huy Thực thi Hàng hải Vùng 3 Thái Lan đã phát tín hiệu và ra lệnh cho các tàu dừng lại, nhưng nhóm tàu này cố tình bỏ chạy.

Theo Chuẩn đô đốc Parach, trong quá trình chặn bắt, 1 tàu đã chuyển hướng về phía tàu tuần tra và dường như cố tình đâm va.

Do đó, Hải quân Thái Lan đã quyết định nổ súng cảnh cáo, qua đó kiểm soát được 1 tàu cá mang cờ Malaysia và 3 công dân Thái Lan trên tàu, trong đó có 1 người bị thương. Tàu cá này sau đó đã bị chìm.

Sau vụ việc, Hải quân Thái Lan đã đưa người bị thương đến Bệnh viện Satun, tỉnh Satun để điều trị và bàn giao 2 người còn lại cho cơ quan điều tra để tiến hành các thủ tục pháp lý./.

(Vietnam+)
#Thái Lan #tàu đánh cá #Malaysia #bị chìm #truy bắt Thái Lan
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Motorola tung smartphone phiên bản World Cup 2026

Bên cạnh Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, Motorola có thể phát triển thêm các phiên bản mang chủ đề tương tự cho dòng Signature và Razr Fold, mở rộng dòng sản phẩm mới dựa trên Edge 70 Fusion.

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.