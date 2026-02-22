Tàu đánh cá Malaysia bị chìm khi Hải quân Thái Lan truy bắt

Báo Nation (Thái Lan) đưa tin một tàu đánh cá mang cờ Malaysia đã bị chìm hôm 20/2, trong khi 3 ngư dân mang quốc tịch Thái Lan trên tàu bị bắt giữ khi Hải quân Thái Lan truy đuổi và nổ súng cảnh cáo tàu nước ngoài đánh bắt hải sản trong vùng biển nước này, 1 trong 3 người đã bị thương.

Người phát ngôn Hải quân Hoàng gia Thái Lan-Chuẩn đô đốc Parach Rattanachaiyapan cho biết Trung tâm Chỉ huy Thực thi Hàng hải Vùng 3 Thái Lan (Thai-MECC Vùng 3), thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 3, sau khi nhận được thông báo từ mạng lưới ngư dân, đã đến kiểm tra và phát hiện khoảng 8-10 tàu cá nước ngoài đang hoạt động trong vùng biển thuộc chủ quyền của Thái Lan, cách đảo Koh Lipe khoảng 8 hải lý về phía Đông.

Trung tâm Chỉ huy Thực thi Hàng hải Vùng 3 Thái Lan đã phát tín hiệu và ra lệnh cho các tàu dừng lại, nhưng nhóm tàu này cố tình bỏ chạy.

Theo Chuẩn đô đốc Parach, trong quá trình chặn bắt, 1 tàu đã chuyển hướng về phía tàu tuần tra và dường như cố tình đâm va.

Do đó, Hải quân Thái Lan đã quyết định nổ súng cảnh cáo, qua đó kiểm soát được 1 tàu cá mang cờ Malaysia và 3 công dân Thái Lan trên tàu, trong đó có 1 người bị thương. Tàu cá này sau đó đã bị chìm.

Sau vụ việc, Hải quân Thái Lan đã đưa người bị thương đến Bệnh viện Satun, tỉnh Satun để điều trị và bàn giao 2 người còn lại cho cơ quan điều tra để tiến hành các thủ tục pháp lý./.

