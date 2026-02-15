ASEAN và Ukraine thảo luận về mở rộng hợp tác cùng có lợi

Theo hãng tin Bernama, ngày 14/2, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác cùng có lợi với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Sau cuộc gặp với Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn bên lề Hội nghị An ninh Munich, ông Sybiha cho biết hai bên đã thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác, làm sâu sắc hơn đối thoại và mở rộng sự tham gia thực tiễn, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh lương thực, năng lượng và số hóa.

Ngoại trưởng Sybiha nói: “ASEAN là một đối tác quan trọng của Ukraine trong cấu trúc quốc tế hiện nay. Ukraine tái khẳng định ý định trở thành Đối tác Đối thoại theo lĩnh vực của ASEAN.”

Trong một tuyên bố riêng sau cuộc gặp, ASEAN cho biết hai bên đã thảo luận về các cách thức để thúc đẩy hợp tác giữa tổ chức khu vực này và Ukraine.

Ukraine đã ký Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC), một trong những văn kiện nền tảng của ASEAN, vào tháng 11/2022.

Tháng trước, hãng thông tấn Philippines (PNA) dẫn lời Đại sứ Ukraine tại Philippines, bà Yuliia Fediv, cho biết Kiev đang tìm cách trở thành đối tác đối thoại chính thức của ASEAN vào cuối năm nay./.

Nga-Ukraine nối lại thương lượng tại Geneva sau các vòng đàm phán bế tắc Sau hai vòng đàm phán chưa đạt đột phá, Nga và Ukraine sẽ tiếp tục thương lượng tại Geneva với sự tham gia của Mỹ, được kỳ vọng tạo bước tiến mới nhưng vẫn đối mặt nhiều khác biệt khó thu hẹp.