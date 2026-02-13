Philippines triển khai tàu chiến hiện đại tham gia tập trận Balikatan

Hải quân Philippines sẽ triển khai các tàu chiến hiện đại và tiên tiến nhất tham gia cuộc tập trận thường niên Balikatan với quân đội Mỹ trong năm nay.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, người phát ngôn Hải quân Philippines, Đại úy Marissa Martinez, ngày 13/2 cho biết tham gia tập trận sẽ có các tàu hộ vệ tên lửa lớp Jose Rizal và lớp Malvar, tàu đổ bộ đa năng cùng tàu đánh chặn nhanh trang bị tên lửa.

Cuộc tập trận Balikatan năm nay dự kiến diễn ra trong tháng Tư hoặc tháng Năm.

Hải quân Philippines hiện sở hữu 2 tàu hộ vệ tên lửa lớp Jose Rizal, gồm tàu BRP Jose Rizal (FF-150) và tàu BRP Antonio Luna (FF-151), do tập đoàn đóng tàu HD Hyundai Heavy Industries (Hàn Quốc) bàn giao trong giai đoạn 2020-2021.

Trong khi đó, 2 tàu hộ vệ tên lửa lớp Malvar vừa được bàn giao và đưa vào biên chế trong năm ngoái, với hỏa lực mạnh hơn so với tàu thuộc lớp Jose Rizal và có lượng giãn nước khoảng 3.200 tấn, cao hơn mức giãn nước 2.600 tấn của lớp Jose Rizal.

Ngoài ra, các tàu hộ vệ tên lửa lớp Malvar còn được trang bị các hệ thống vũ khí tương tự pháo Oto Melara 76mm, tên lửa đối hạm C-Star và ngư lôi chống ngầm Blue Shark, cùng 8 ống phóng tên lửa C-Star, cao gấp đôi số ống phóng trên tàu lớp Jose Rizal.

Đáng chú ý, các tàu lớp Malvar là những tàu đầu tiên của Hải quân Philippines được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) có khả năng khai hỏa tên lửa phòng không nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa từ trên không.

Cả 4 tàu hộ vệ của Malaysia đều được tích hợp hệ thống cảm biến, giám sát và nền tảng vũ khí cho phép thực hiện tác chiến đa nhiệm, đồng thời được trang bị hệ thống pháo phòng thủ tầm gần 35mm Aselsan cùng 4 súng máy hạng nặng cỡ nòng 12,7mm.

Về các tàu đổ bộ tham gia tập trận gồm BRP Tarlac (LD-601) và BRP Davao del Sur (LD-602), thông thường các tàu này được sử dụng cho nhiệm vụ vận tải, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.

Đài truyền hình ABS-CBN của Philippines dẫn lời một quan chức Hải quân nước này cho biết Philippines và Mỹ dự kiến sẽ thực hiện hơn 500 hoạt động an ninh và quân sự chung trong năm 2026, trong đó có các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, diễn tập tác chiến trên biển, diễn tập đổ bộ đường không và các chương trình trao đổi chuyên gia quốc phòng./.

