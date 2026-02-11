Cháy nhà máy sản xuất lốp xe tại Thái Lan, nhiều người bị thương

Ngày 10/2, cháy nổ đã xảy ra tại một nhà máy sản xuất lốp xe tại huyện Krathum Baen, thuộc tỉnh Samut Sakhon, khiến 14 người bị thương.

Thông tin từ Sở Cảnh sát Krathum Baen cho biết vụ cháy xảy ra tại một công ty nằm ở số 12 đường Moo, phường Om Noi.

Nhà máy sản xuất lốp xe ôtô, xe máy và vành xe máy bằng nhôm, có hơn 200 công nhân, cả người Thái Lan và người Myanmar.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, các công nhân vẫn đang làm việc như thường lệ. Vụ cháy đã khiến 14 trường hợp bị bỏng.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng sơ tán những người bị thương khỏi hiện trường, trong khi lực lượng cứu hỏa triển khai hơn 10 xe chở nước và xe hỗ trợ.

Lực lượng cứu hỏa đã dành gần 30 phút để phun nước nhưng không thể dập tắt đám cháy. Cuối cùng, xe phun bọt, cát mịn và hóa chất chữa cháy đã được đưa đến và phun trong gần 1 giờ trước khi đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân là do tia lửa từ công trường rơi vào magie (một kim loại dễ cháy), nguyên liệu thô được sử dụng trong quá trình sản xuất lốp xe, dẫn đến vụ cháy nổ.

Cảnh sát cho biết sẽ triệu tập những người có mặt tại hiện trường để thẩm vấn và sẽ phối hợp với các nhà điều tra pháp y để xác định nguyên nhân chính xác trước khi tiến hành các hành động pháp lý./.

