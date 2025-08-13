Đời sống

Brazil: Nổ tại nhà máy sản xuất thuốc nổ, nhiều người thiệt mạng

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 6h ngày 12/8 tại khu vực đô thị của thủ phủ Curitiba, bang Parana, miền Nam nước này, khiến 9 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Hiện trường vụ nổ. (Nguồn: AFP)
Ngày 12/8, một vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy sản xuất thuốc nổ, trực thuộc công ty Enaex Brazil, ở miền Nam nước này, khiến 9 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Theo giới chức Brazil, vụ nổ xảy ra vào khoảng 6 giờ ngày 12/8 (theo giờ địa phương, tức khoảng 16 giờ theo giờ Việt Nam) tại khu vực đô thị của thủ phủ Curitiba, bang Parana, miền Nam nước này.

Hình ảnh do lực lượng cứu hỏa bang Parana công bố cho thấy khu vực xảy ra vụ nổ bị tàn phá nghiêm trọng, mảnh vỡ phủ đầy trên phần diện tích lớn. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Người phát ngôn của lực lượng cứu hỏa bang Parana, bà Luisiana Guimaraes, cho biết do ảnh hưởng của vụ nổ, nhiều ngôi nhà trong bán kính khoảng 1,5km đã bị tàn phá nghiêm trọng, cửa kính vỡ tan, cấu trúc nhà bị hư hại.

Tại cuộc họp báo về vụ nổ, lãnh đạo công ty Enaex Brasil - đơn vị sở hữu nhà máy, cho biết đang điều tra nguyên nhân của vụ việc. Doanh nghiệp cam kết hỗ trợ chăm sóc tâm lý cho các nạn nhân và gia đình họ./.

