Mỹ: Nổ nhà máy thép của tập đoàn US Steel khiến 11 người thương vong

Nhiều vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy Clairton Coke Works của US Steel và các công nhân bị thương đã được đưa đến các bệnh viện để chăm sóc, trong khi các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành.

Một góc của Nhà máy sản xuất Clairton Coke Works của US Steel. (Ảnh: AP)

Ít nhất một người thiệt mạng và 10 người bị thương trong các vụ nổ xảy ra ngày 11/8 tại nhà máy của tập đoàn thép US Steel ở bang Pennsylvania, Mỹ.

Thống đốc bang Josh Shapiro cho biết: "Nhiều vụ nổ đã xảy ra hôm nay tại nhà máy Clairton Coke Works của US Steel. Các công nhân bị thương đã được đưa đến các bệnh viện địa phương để chăm sóc, trong khi các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành."

Theo cảnh sát, hiện có một người chưa được tìm thấy. Một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin vẫn còn nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Trong khi đó, theo thông báo của US Steel, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h00 theo giờ địa phương (tức 22h00 cùng ngày theo giờ Hà Nội).

Giám đốc điều hành (CEO) David Burritt đã gửi lời chia buồn và hỗ trợ đến tất cả những người bị ảnh hưởng.

Clairton Coke Works là nhà máy luyện than cốc lớn nhất nước Mỹ, nơi chuyên chế biến than để sản xuất cốc, một nhiên liệu chính trong sản xuất thép./.

