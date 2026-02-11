Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Singapore

Chiều 10/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong để cùng tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore.

Thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và Đảng, Nhà nước Việt Nam Thủ tướng cảm ơn Thủ tướng Singapore đã gửi thư chúc mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; trân trọng chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng Năm mới đến Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân, Thủ tướng Singapore cùng các lãnh đạo và nhân dân Singapore.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cùng phối hợp để củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm ASEAN để xây dựng một ASEAN mạnh mẽ và đoàn kết hơn, thúc đẩy sáng kiến liên kết ASEAN.

Hai bên tái khẳng định cam kết phối hợp chặt chẽ, phát huy hiệu quả trong năm 2027 khi Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà Năm APEC và Singapore đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN.

Thủ tướng Lawrence Wong khẳng định Singapore sẽ tiếp tục phối hợp đưa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore ngày càng thực chất, hiệu quả./.