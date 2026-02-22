Lào bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khóa V

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 22/2, bầu cử đại biểu Quốc hội Lào khóa X và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khóa V đã đồng loạt diễn ra trên phạm vi toàn quốc.

Trong không khí phấn khởi và dân chủ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo nhân dân Lào các dân tộc đã tới các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình.

Tại Khu vực bầu cử số 1 thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, cùng Phu nhân và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào đã tới bỏ phiếu tại Đơn vị bầu cử số 1 bản Thaphalanxay, quận Sisattanak.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đã thực hiện quy trình bỏ phiếu theo đúng quy định để lựa chọn những đại biểu ưu tú, đủ tiêu chuẩn và năng lực thực sự để đại diện cho quyền, lợi ích của nhân dân trong các cơ quan quyền lực Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đã ân cần thăm hỏi, trò chuyện với bà con cử tri trong bầu không khí phấn khởi, tin tưởng và đầy ý nghĩa.

Đơn vị bầu cử số 1 bản Thaphalanxay, Khu vực bầu cử số 1 thủ đô Vientiane, có 2 điểm bỏ phiếu phục vụ 412 hộ gia đình với tổng số 1.770 nhân khẩu. Trong đó, có 1.331 cử tri có quyền bầu cử (với 768 cử tri nữ).

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại Lào, công tác tổ chức bầu cử tại đây diễn ra khẩn trương, đảm bảo tính kỷ luật, công khai, minh bạch và an toàn tuyệt đối.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane cùng Phu nhân bỏ phiếu tại Đơn vị bầu cử số 23 Chùa Sibounheuang, quận Chanthabuly, Khu vực bầu cử số 1, thủ đô Vientiane. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Tại Đơn vị bầu cử số 23 Chùa Sibounheuang, quận Chanthabuly, Khu vực bầu cử số 1 thủ đô Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane cùng Phu nhân cũng đã thực hiện quyền dân chủ, lựa chọn những đại biểu ưu tú vào các cơ quan quyền lực Nhà nước.

Trả lời truyền thông trong và ngoài nước sau khi bỏ phiếu, Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane bày tỏ niềm tự hào khi thực hiện quyền công dân và nhấn mạnh ba vai trò then chốt của người đại biểu nhân dân trong nhiệm kỳ mới là bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, chủ động giải quyết các khó khăn, thách thức, tập trung vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và sâu sát cơ sở để phổ biến Hiến pháp, pháp luật, đảm bảo mọi tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane cũng kêu gọi mỗi cử tri sau khi lựa chọn đại diện của mình cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các đại biểu, đảm bảo các đại biểu hoạt động hiệu quả, xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân.

Tại Đơn vị bầu cử số 23 Chùa Sibounheuang, Khu vực bầu cử số 1 thủ đô Vientiane, công tác tổ chức diễn ra trang nghiêm, đúng quy định. Có tổng cộng 582 cử tri là người dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã tới điểm bỏ phiếu từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng đối với đất nước.

Trả lời phỏng vấn tại điểm bầu cử, nhiều cử tri bày tỏ niềm tự hào và phấn khởi khi được trực tiếp lựa chọn những đại biểu có đủ đức, đủ tài, có năng lực chuyên môn, dũng cảm nói lên tiếng nói của nhân dân và tuyệt đối trung thành với Tổ quốc.

Cử tri kỳ vọng các đại biểu được chọn sẽ thực sự là cầu nối vững chắc, thường xuyên sâu sát cơ sở để lắng nghe và kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng cũng như các vấn đề tiêu cực trong xã hội ra trước Quốc hội, nhằm tìm ra các giải pháp thực tiễn, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào ngày càng phồn vinh, văn minh.

Trong kỳ bầu cử lần này, Khu vực bầu cử số 1 thủ đô Vientiane có 25 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa X để cử tri lựa chọn bầu ra 19 đại biểu.

Theo số liệu thống kê, trên phạm vi cả nước có tổng cộng 4.764.384 cử tri có quyền bỏ phiếu. Riêng tại thủ đô Vientiane có 663.410 cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu tại 802 Đơn vị bầu cử.

Các cử tri sẽ tham gia bầu chọn 175 Đại biểu Quốc hội khóa X trong số 243 ứng cử viên và 745 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khóa V trong số 1.041 ứng cử viên. So với khóa IX, số đại biểu Quốc hội khóa X của Lào nhiều hơn 11 người.

Cử tri đi bỏ phiếu bầu cử tại Đơn vị bầu cử số 23 Chùa Sibounheuang, quận Chanthabuly, Khu vực bầu cử số 1, thủ đô Vientiane. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa X và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khóa V của Lào diễn ra trong bối cảnh Lào vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Cùng với những thành tựu trên nhiều lĩnh vực chính trị-kinh tế-xã hội-an ninh quốc phòng mà Lào đã đạt được trong 5 năm qua, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh của Lào năm nay sẽ giúp hoàn thiện bộ máy lãnh đạo đất nước, đưa đất nước Lào tục phát triển phồn thịnh và vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới./.

