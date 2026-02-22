Indonesia: Jakarta rộn ràng Lễ hội Tết Nguyên đán Nusantara 2026

Tại Indonesia-quốc gia đa dạng về văn hóa, Tết Nguyên đán không chỉ là một truyền thống quan trọng của cộng đồng đón năm mới theo âm lịch, trong đó đông đảo nhất là người Hoa, mà còn đang dần trở thành một lễ hội văn hóa mang tính xã hội rộng rãi.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, chiều 22/2, Lễ hội Tết Nguyên đán Nusantara 2026 đã chính thức khai mạc tại Jakarta.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Sáng tạo, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Lễ hội Tết Nguyên đán Nusantara 2026, bà Irene Umar cho biết sự kiện năm nay khẳng định mạnh mẽ các giá trị hòa hợp, bao dung và tôn trọng sự đa dạng, những nền tảng quan trọng của xã hội Indonesia.

Theo bà Irene Umar, điểm đặc biệt của năm nay là Tết Nguyên đán (Imlek) trùng với tháng Ramadan linh thiêng của người Hồi giáo, qua đó trở thành biểu tượng sinh động cho tinh thần đoàn kết và gắn bó của toàn thể người dân Indonesia, bất kể khác biệt về tôn giáo hay sắc tộc.

Lễ hội mang đến không khí sôi động và giàu bản sắc với màn múa Lân truyền thống, các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đa dạng cùng không gian trang trí mở, nổi bật là biểu tượng chú Ngựa Lửa mang họa tiết Batik-biểu trưng của văn hóa Indonesia. Tất cả tạo nên bức tranh lễ hội hài hòa giữa các dân tộc sinh sống trên quần đảo Indonesia.

Bà Irene Umar, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Sáng tạo, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Lễ hội Tết Nguyên đán Nusantara 2026, trả lời phỏng vấn TTXVN bên lề sự kiện. (Ảnh: Minh Thái/TTXVN)

Trả lời phóng viên TTXVN tại Jakarta, bà Irene Umar nhấn mạnh Indonesia không chỉ là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới mà còn là một trong những xã hội bao dung và hòa nhập nhất.

Theo bà, lễ hội là dịp để các cộng đồng tôn giáo, dân tộc và sắc tộc khác nhau cùng sum họp, chia sẻ không khí Tết Nguyên đán và tháng Ramadan trong tinh thần hòa hợp và gắn kết. Bà cũng cho rằng thời gian lễ hội kéo dài 15 ngày mang nhiều nét tương đồng với cách người Việt Nam đón Tết cổ truyền.

Theo kế hoạch, Lễ hội Imlek 2026 do Chính phủ Indonesia tổ chức diễn ra từ ngày 17/2 đến ngày 3/3/2026, trùng với thời điểm bắt đầu tháng Ramadan. Sự giao thoa này được kỳ vọng tạo nên không gian suy ngẫm và sẻ chia giữa các tín đồ tôn giáo cũng như cộng đồng xã hội.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có khu vực hội chợ ẩm thực, nơi các tín đồ Hồi giáo có thể quây quần thưởng thức bữa xả nhịn sau một ngày puasa-hình thức nhịn ăn và uống từ trước khi Mặt Trời mọc đến khi Mặt Trời lặn trong tháng Ramadan.

Bên cạnh đó, khu vực vui chơi dành cho trẻ em, đặc biệt là hoạt động thả diều, thu hút sự quan tâm và hào hứng của nhiều gia đình./.

