Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.



Bộ Ngoại giao Myanmar đã triệu tập nhà ngoại giao này vào ngày 13/2, yêu cầu ông rời khỏi lãnh thổ Myanmar muộn nhất là ngày 20/2 theo Điều 9 của Công ước Vienna năm 1961 về Quan hệ ngoại giao.

Bộ trên nêu rõ những hành động gần đây của Timor Leste liên quan đến Myanmar là vi phạm Hiến chương ASEAN và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), đặc biệt là các nguyên tắc về chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.



Mặc dù yêu cầu trục xuất, Bộ Ngoại giao Myanmar nhấn mạnh rằng nước này vẫn cam kết duy trì quan hệ hữu nghị với tất cả các quốc gia dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và Hiến chương ASEAN./.

