Campuchia khẳng định tình hữu nghị với Trung Quốc

Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh Campuchia và Trung Quốc có mối quan hệ hữu nghị bền chặt và lâu đời trên nền tảng tin tưởng sâu sắc, tình đoàn kết và hợp tác toàn diện.

Huỳnh Thảo
Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: THX/TTXVN)
Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh dẫn nguồn Thông tấn xã Campuchia (AKP) về thông điệp của Thủ tướng Hun Manet gửi tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2026, khẳng định tình hữu nghị với Trung Quốc.

Trong thông điệp chúc mừng, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh Campuchia và Trung Quốc có mối quan hệ hữu nghị bền chặt và lâu đời trên nền tảng tin tưởng sâu sắc, tình đoàn kết và hợp tác toàn diện.

Ông nêu rõ: “Quan hệ song phương của chúng ta trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục được làm sâu sắc và đạt được những kết quả cụ thể, mang lại lợi ích chung cho hai quốc gia và nhân dân hai nước.”

Khẳng định Campuchia tiếp tục kiên định cam kết duy trì quan hệ hữu nghị với Trung Quốc, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh hai bên sẽ tăng cường hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác song phương và xây dựng cộng đồng chung vận mệnh trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng gửi lời chúc tốt đẹp tới người dân Trung Quốc và cộng đồng người Campuchia gốc Hoa nhân dịp Tết Nguyên đán 2026./.

