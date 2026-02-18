Lễ hội Carnaval tại Argentina - Hành trình ba thế kỷ của bản sắc văn hóa đa dạng

Ngày 17/2, Carnaval, một trong những lễ hội dân gian lâu đời và phổ biến nhất trên thế giới, đã bắt đầu tại Argentina, mang dấu ấn riêng biệt, kết hợp giữa truyền thống châu Âu, nguồn gốc châu Phi và ảnh hưởng của các cộng đồng bản địa, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng và giàu bản sắc suốt hơn ba thế kỷ.



Carnaval ở Argentina không mang tính đồng nhất mà được tổ chức theo đặc trưng riêng của từng vùng, từng tỉnh. Các ngày nghỉ lễ chính thức vào thứ Hai và thứ Ba của tuần thứ ba tháng 2 hằng năm là dịp để người dân cả nước tham gia vào hoạt động văn hóa có từ thời thuộc địa, từng trải qua nhiều giai đoạn cấm đoán, biến đổi và cả những tranh luận chính trị sâu sắc.



Từ thời thực dân Tây Ban Nha đô hộ, các vũ hội hóa trang và trò chơi té nước đã diễn ra sôi động tại các salon tư nhân cũng như trên đường phố. Qua thời gian, Carnaval dần trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng, gắn liền với các đoàn diễu hành (corso), các nhóm múa hát (comparsa) và đặc biệt là các “murga” - hình thức biểu diễn đường phố đặc trưng của thủ đô.



Từ các corso khu phố ở Buenos Aires đến những comparsa rực rỡ tại các tỉnh miền Bắc như Entre Ríos và Corrientes hay khu vực Tây Bắc, Carnaval Argentina phản ánh sự giao thoa văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ, trong đó có đóng góp quan trọng của các làn sóng di cư từ Tây Ban Nha và Italy.

Các điệu candombe có nguồn gốc châu Phi dần nhường chỗ cho murga, trở thành biểu tượng nhận diện của các khu dân cư ở thủ đô Buenos Aires.

Năm 1976, chính quyền quân sự đã ban hành sắc lệnh bãi bỏ các ngày nghỉ lễ Carnaval, giáng đòn mạnh vào truyền thống dân gian.

Sau khi nền dân chủ được khôi phục năm 1983, các nhóm murga bắt đầu tái tổ chức. Đến năm 2010, Tổng thống Cristina Fernández đã khôi phục lại ngày nghỉ lễ Carnaval trên toàn quốc.



Năm nay, riêng tại Buenos Aires có 34 corso với 111 murga, quy tụ khoảng 10.500 nghệ sĩ tham gia. Các hoạt động lễ hội dự kiến kéo dài đến ngày 25/2, khép lại bằng sự kiện lớn dọc Đại lộ Avenida de Mayo với sự hỗ trợ của chính quyền thành phố.

Ước tính khoảng 1 triệu người sẽ tham gia và thưởng thức chuỗi hoạt động, bao gồm gian hàng ẩm thực, hóa trang nghệ thuật, chương trình dành cho thiếu nhi cùng các buổi biểu diễn âm nhạc cumbia và trống truyền thống./.

