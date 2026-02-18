Mỹ đề xuất đàm phán ổn định chiến lược với Trung Quốc

Ngày 17/2, giới chức Mỹ cho biết Tổng thống nước này Donald Trump đã đề xuất với Trung Quốc về việc tiến hành các cuộc đàm phán ổn định chiến lược, qua đó nhằm ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang giữa hai bên.

Phát biểu tại một sự kiện của Viện nghiên cứu Hudson, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Kiểm soát vũ khí và Không phổ biến vũ khí hạt nhân, ông Christopher Yeaw khẳng định: “Tổng thống Trump đang đưa ra cơ hội nhằm ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang bằng cách tham gia các cuộc đàm phán về ổn định chiến lược, đa phương hoặc theo hình thức khác.”

Ông Yeaw bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ nắm bắt đề xuất của Tổng thống Trump./.

Trung Quốc và Mỹ nhất trí tăng cường đối thoại Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gặp nhau bên lề Hội nghị An ninh Munich và hai bên nhất trí tăng cường đối thoại và hợp tác trên nhiều lĩnh vực.