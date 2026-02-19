Xuân Bính Ngọ 2026: Minh chứng sinh động cho tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 19/2 (tức mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026), chùa Phật Tích tại thủ đô Viêng Chăn đã tổ chức Chương trình Trao quà Tết yêu thương Xuân Bính Ngọ 2026 với nhiều phần quà từ thiện được trao cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn thủ đô Viêng Chăn của Lào.

Sự kiện không chỉ là hoạt động thiện nguyện khởi đầu Năm mới, mà còn là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân và giữa cộng đồng Phật giáo hai nước.



Chương trình diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm nhưng ấm cúng, với sự tham dự của các vị chức sắc Phật giáo hai nước như Hòa thượng Mahaveth Masenay, Chủ tịch Trung ương Liên minh Phật giáo Lào; Hòa thượng Bounsuon Phanthavong, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Liên minh Phật giáo Lào; Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng Ban Điều phối hợp tác Phật giáo Việt Nam-Lào, Trụ trì chùa Phật Tích; cùng chư tôn đức tăng ni; Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Naly Sisoulith; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng Phu nhân; các cán bộ Đại sứ quán, đại diện Tổng hội và các hội đoàn người Việt Nam tại Lào, cùng đông đảo bà con kiều bào, Phật tử hai nước.



Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm phát biểu bày tỏ vinh dự được tham dự Chương trình Trao quà Tết yêu thương Xuân Bính Ngọ 2026 tại chùa Phật Tích trong những ngày đầu xuân mới.

Đại sứ gửi lời chúc mừng Năm mới tới Chư tôn đức Phật giáo hai nước, các vị lãnh đạo, khách quý, cùng toàn thể bà con, chúc một Năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, hạnh phúc và thành công.



Đại sứ nhấn mạnh chùa Phật Tích từ lâu đã trở thành mái nhà tâm linh thân thương của cộng đồng người Việt Nam tại Lào, đồng thời là biểu tượng sinh động của sự gắn bó, hòa hợp giữa Phật giáo và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Minh Quang cùng chư tôn đức Phật, nhà chùa không chỉ là nơi tu học, sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là điểm tựa tinh thần, nơi kết nối bà con, lan tỏa các giá trị từ bi, nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.



Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng Ban Điều phối hợp tác Phật giáo Việt Nam-Lào, Trụ trì Chùa Phật Tích thủ đô Viêng Chăn phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đại sứ gửi lời thăm hỏi ân cần, động viên tới những người khuyết tật và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mong các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, giữ vững niềm tin và ý chí vươn lên trong cuộc sống.



Đại sứ cũng khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Lào luôn xác định trách nhiệm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Lào.

Trong thời gian qua, Đại sứ quán đã phối hợp chặt chẽ với các hội đoàn, cơ quan chức năng của Lào và các tổ chức tôn giáo triển khai nhiều hoạt động thiết thực như bảo hộ công dân, hỗ trợ pháp lý, khuyến học, hoạt động văn hóa-xã hội và từ thiện; đồng thời vận động cộng đồng chấp hành nghiêm pháp luật nước sở tại, tích cực hội nhập và đóng góp vào sự phát triển của đất nước Lào anh em, qua đó góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước ngày càng phát triển.



Thượng tọa Thích Minh Quang bày tỏ tri ân sâu sắc tới sự quan tâm của lãnh đạo hai nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã chung tay tổ chức hoạt động đầy ý nghĩa đầu năm.

Những món quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách,” là minh chứng cho truyền thống nhân văn tốt đẹp của cả hai dân tộc.

Thượng tọa nhấn mạnh tinh thần từ bi, cứu khổ của đạo Phật luôn gắn liền với trách nhiệm phụng sự xã hội. Chùa Phật Tích sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chăm lo cho người yếu thế; đồng thời là cầu nối vun đắp tình đoàn kết giữa cộng đồng người Việt Nam và nhân dân Lào.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Lào về ý nghĩa của Chương trình Trao quà Tết yêu thương Xuân Bính Ngọ 2026, Thượng tọa Thích Minh Quang khẳng định chương trình là hoạt động gắn kết tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đặc biệt hơn, chương trình năm nay diễn ra sau khi Việt Nam tổ chức rất thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra chương mới để đưa đất nước Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và năm 2026 cũng là năm đặc biệt khi lãnh đạo hai nước Việt Nam-Lào đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới, với việc bổ sung cụm từ “gắn kết chiến lược” vào nội hàm quan hệ đặc biệt song phương.



Thượng tọa Thích Minh Quang cho rằng, với sự tham dự của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Naly Sisoulith và đại diện Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Chương trình Trao quà Tết yêu thương Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ giúp lan tỏa nét văn hóa truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam tại Lào, mà còn thể hiện tinh thần từ bi của đạo Phật luôn gắn liền với trách nhiệm phụng sự xã hội, qua đó giúp thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Trong năm Bính Ngọ 2026, chùa Phật Tích sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện để những tấm lòng nhân ái của người Việt Nam được lan tỏa sâu rộng hơn trong đời sống xã hội Lào cũng như trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào.



Chương trình kết thúc trong niềm hân hoan của bà con kiều bào và người dân địa phương, mở ra một Năm mới với niềm tin về sự phát triển thịnh vượng của đất nước Việt Nam, cũng như sự phát triển sâu rộng và bền chặt của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam anh em./.

