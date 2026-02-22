Indonesia bắt đối tượng bị truy nã quốc tế liên quan đường dây buôn người

Ngày 22/2, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ một công dân nước này đang bị truy nã quốc tế vì bị cáo buộc tham gia đường dây buôn người và lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia.

Vụ việc cho thấy nỗ lực siết chặt phối hợp khu vực trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia đang ngày càng được đẩy mạnh.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nghi phạm Rifaldo Aquino Pontoh bị bắt giữ ngay khi vừa đáp xuống sân bay quốc tế I Gusti Ngurah Rai trên đảo Bali, sau khi lực lượng chức năng nhận được thông tin tình báo từ phía Philippines.

Cơ quan chức năng cho biết đối tượng này bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) truy nã do liên quan mạng lưới buôn người và lừa đảo mạng có quy mô xuyên quốc gia.

Theo điều tra ban đầu, nghi phạm đã sử dụng mạng xã hội để quảng cáo các công việc lương cao ở nước ngoài nhằm dụ dỗ người Indonesia sang Campuchia. Tuy nhiên, khi đến nơi, nhiều nạn nhân bị ép làm việc trong điều kiện giống như lao động cưỡng bức.

Những người này bị tịch thu hộ chiếu, không được trả lương, đồng thời phải nộp khoản phí rất lớn nếu muốn nghỉ việc hoặc trở về nước. Một số nạn nhân còn bị bạo hành nghiêm trọng.

Việc bắt giữ được thực hiện sau khi Văn phòng Trung tâm quốc gia của Interpol tại Manila thông báo nghi phạm di chuyển từ Campuchia sang Philippines trước khi tiếp tục hành trình đến Bali.

Lực lượng cảnh sát và cơ quan xuất nhập cảnh Indonesia đã phối hợp để chặn bắt ngay khi đối tượng nhập cảnh.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Indonesia đang triển khai chiến dịch hồi hương hơn 3.500 công dân từ Campuchia, nhiều người trong số này bị nghi là nạn nhân hoặc có liên quan đến các đường dây lừa đảo mạng.

Đại sứ quán Indonesia tại Phnom Penh đang phối hợp với cơ quan chức năng để sàng lọc, xác định nạn nhân buôn người và những cá nhân tham gia hoạt động phạm pháp.

Giới chức Indonesia khẳng định sẽ xử lý nghiêm các đối tượng buôn người và mạng lưới tội phạm công nghệ cao, trong bối cảnh các “ổ lừa đảo” tại Đông Nam Á đang trở thành mối lo ngại ngày càng lớn, ảnh hưởng đến an ninh khu vực cũng như quyền lợi của người lao động di cư./.