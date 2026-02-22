Chính đảng Đức đề xuất giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội từ 14 tuổi

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 21/2 (giờ địa phương), Đại hội liên bang đảng Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo (CDU), một trong những những chính đảng lớn của Đức, đã thông qua nghị quyết kêu gọi Chính phủ ban hành quy định giới hạn độ tuổi tối thiểu 14 tuổi đối với việc sử dụng mạng xã hội.

Theo nội dung được thông qua, chính phủ cần xây dựng quy định pháp lý cụ thể nhằm bảo đảm “nhu cầu bảo vệ đặc biệt đến hết 16 tuổi trong không gian số.”

CDU cũng yêu cầu các doanh nghiệp công nghệ phải tự chịu trách nhiệm bảo đảm bảo vệ thanh thiếu niên, trong đó có cơ chế xác minh độ tuổi để ngăn chặn tài khoản của trẻ em.

Nếu không tuân thủ, các nền tảng có thể phải chịu trách nhiệm tương tự như trong luật trách nhiệm sản phẩm, đối mặt với các khoản phạt tiền nghiêm khắc, thậm chí có thể bị đình chỉ hoạt động.

Trước đó, liên đoàn bang Schleswig-Holstein, tổ chức có Bộ trưởng Thanh niên Liên bang Karin Prien là thành viên, từng đề xuất quy định nghiêm ngặt hơn, bao gồm giới hạn độ tuổi dưới 16 và yêu cầu sử dụng tên thật, tuy nhiên sau đó đã thỏa hiệp một phương án nới lỏng hơn sau các cuộc thương lượng giữa đại diện các bang như Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Thüringen và Schleswig-Holstein.

Phát biểu trước đại hội, Thủ tướng Friedrich Merz thừa nhận ông đã “hoàn toàn đánh giá thấp” tác động của thuật toán và trí tuệ nhân tạo đối với thanh thiếu niên, đồng thời cảnh báo nguy cơ làm xói mòn nền tảng của xã hội tự do.

Trong khi đó, đối tác liên minh của CDU là đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) đề xuất cơ chế quản lý phân cấp theo độ tuổi và yêu cầu xác minh danh tính bắt buộc, thậm chí kêu gọi cấm hoàn toàn trẻ dưới 14 tuổi sử dụng mạng xã hội.

Ở cấp độ châu Âu, các nền tảng lớn đang được điều chỉnh theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số của Liên minh châu Âu (Digital Services Act – DSA). Tuy nhiên, giới phê bình cho rằng việc thực thi còn hạn chế và chưa tạo ra thay đổi căn bản trong mô hình kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn.

Cuộc tranh luận tại Đức diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia như Australia, Anh, Pháp và Tây Ban Nha đã hoặc đang triển khai các quy định siết chặt mạng xã hội đối với thanh thiếu niên, đồng thời Liên minh châu Âu chịu áp lực gia tăng nhằm giảm phụ thuộc vào các tập đoàn công nghệ Mỹ và tăng cường chủ quyền số.

Giới chuyên gia cảnh báo việc thiết kế chính sách cần cân bằng giữa bảo vệ thanh thiếu niên và bảo đảm quyền tự do tiếp cận thông tin, tránh tạo ra rào cản không tương xứng đối với các nền tảng nhỏ hoặc các dịch vụ được thiết kế riêng cho trẻ em./.

