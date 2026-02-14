Starlink của tỷ phú Elon Musk chính thức được cấp phép ở Việt Nam

Ngày 14/3, Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết đã cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông cố định vệ tinh cho Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam.

Trong khi đó, Cục Tần số vô tuyến điện cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho doanh nghiệp này. Được biết, đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã có công văn gửi các đơn vị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố thông báo về việc cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, dịch vụ viễn thông quỹ đạo tầm thấp cho Starlink Services Việt Nam.

Theo giấy phép tần số vô tuyến điện được cấp, giai đoạn đầu, doanh nghiệp triển khai 4 trạm cổng (gateway) và tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối tại Việt Nam.

Việc cấp phép vừa kiểm soát chặt chẽ tài nguyên tần số - nguồn lực quốc gia hữu hạn, vừa tạo không gian thử nghiệm có kiểm soát cho công nghệ đột phá. Việc hình thành hành lang pháp lý rõ ràng cho mở rộng vùng phủ sóng Internet từ quỹ đạo vệ tinh tầm thấp chính là nền móng để hệ sinh thái kết nối số phát triển ổn định và dài hạn.

Trước đó, ngày 26/3/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 659/QĐ-TTg cho phép thí điểm có kiểm soát triển khai dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp không giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc tỷ lệ đóng góp của nhà đầu tư nước ngoài.

SpaceX được thí điểm đầu tư, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại hình mạng viễn thông vệ tinh sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp tại Việt Nam trên nguyên tắc bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Việc thí điểm kinh doanh dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp được thực hiện trong thời gian 5 năm, kể từ ngày doanh nghiệp do tổ chức thí điểm thành lập tại Việt Nam được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, và sẽ phải kết thúc trước ngày 1/1/2031.

Các dịch vụ Internet vệ tinh trong đó có Starlink có thể đóng vai trò bổ trợ cho các dịch vụ viễn thông cố định, di động mặt đất của các nhà mạng trong nước; nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đặc biệt trong điều kiện thiên tai, thảm họa khi hạ tầng viễn thông mặt đất bị ảnh hưởng...

Starlink là kế hoạch tham vọng của SpaceX trong việc phủ sóng Internet tại các khu vực khó tiếp cận. Dịch vụ mà công ty của tỷ phú Elon Musk triển khai phù hợp với những nơi cáp Internet không thể vươn tới, hoặc cơ sở hạ tầng mạng ở những khu vực có xung đột hay thiên tai tàn phá.

Đến cuối 2025, SpaceX đạt mốc hơn 10.000 vệ tinh được phóng, nhưng không phải tất cả đều đang hoạt động. Doanh nghiệp Mỹ hiện có mặt tại 125 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 5 triệu người sử dụng./.

