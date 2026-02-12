Hàng loạt công ty của Viettel dành hơn 30 tỷ đồng tri ân khách hàng dịp Tết

Tin từ Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) ngày 12/2 cho hay, đơn vị này đã triển khai chiến dịch cộng hưởng mang tên “Tết vẹn toàn” với tổng giá trị khuyến mại lên tới hơn 30 tỷ đồng trong toàn hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ nhằm tri ân khách hàng.

Bên cạnh đó, nhà mạng cũng đảm bảo vận hành các dịch vụ xuyên Tết nhằm kết nối, hỗ trợ để Tết của mỗi khách hàng thêm trọn vẹn.

Theo đó, trong dịp Tết Bính Ngọ, Viettel Networks dự kiến lưu lượng 5G vào giờ cao điểm sẽ tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ và tăng 42% so với ngày thường. Lưu lượng data nói chung (cả 4G và 5G) ngày cao nhất dự kiến tăng 30%.

Với 30.000 trạm 5G (lớn nhất toàn quốc), các kỹ sư của Viettel đã dự kiến nhu cầu và tính toán tài nguyên mạng lưới tại các điểm tập trung đông người như bến xe, tuyến cao tốc và hơn 600 lễ hội sẽ diễn ra trên toàn quốc, đảm bảo trải nghiệm cho người dùng ngay cả khi sử dụng những dịch vụ đòi hỏi băng thông cao như livestream, video call chất lượng cao để chia sẻ khoảnh khắc với người thân, gia đình.

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán, khi đăng ký các dịch vụ Viettel (5G, TV360, FTTH hoặc Mesh WiFi), khách hàng được tham gia khuyến mại Tết vẹn toàn - Hân hoan kết nối của Viettel Telecom. Chương trình có tổng giá trị 28 tỷ đồng - tặng 10.000 điểm Viettel++ và tham gia quay số trúng thưởng 260 Ngựa vàng (1 chỉ vàng miếng 9999), các voucher tiêu dùng và gói cước.

Viettel Telecom triển khai gói cước đặc biệt TET26 có mức giá 50.000 đồng cho 5 ngày sử dụng. Khách hàng nhận được 26GB data tốc độ cao, 260 phút gọi cùng quyền truy cập miễn phí gói TV360 Đặc biệt. Đây là gói nội dung cao cấp nhất của TV360, cung cấp trọn bộ các chương trình Tết đặc biệt, kho phim bom tấn, các giải thể thao hấp dẫn, trong đó có UEFA Champions League (C1) cùng nhiều nội dung giải trí bản quyền khác, đáp ứng nhu cầu giải trí trong dịp Tết.

Trong khi đó, Viettel Customer Service triển khai Tết vẹn toàn - Tròn trải nghiệm, đảm bảo khách hàng có trải nghiệm trọn vẹn, liền mạch trên mọi kênh, ở mọi thời điểm khi nhu cầu liên lạc vào cao điểm và có nhiều biến động.

Khi mua sắm tại hệ thống siêu thị Viettel Store, khách hàng được tham gia chương trình Tết vẹn toàn - Cơ hội trúng thẻ toàn năng với các ưu đãi độc quyền dành cho khách hàng may mắn trúng thưởng với tổng giá trị 600 triệu đồng. Ngoài ra, Viettel Store ưu đãi hàng chục tỷ đồng, giảm giá trực tiếp vào giá bán sản phẩm để khách hàng có thể sở hữu các thiết bị công nghệ mới nhất.

Khách hàng của Viettel Money thì được tặng mã giảm giá 50% khi thanh toán qua trên ứng dụng Grab, miễn phí một số tuyến xe buýt nội thành Thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, chương trình Tết vẹn toàn vêu thương của Viettel Digital sẽ đi qua 8 tỉnh/thành. Ở mỗi điểm dừng chân Viettel phối hợp triển khai khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ an sinh… Từ nhu yếu phẩm, thiết bị y tế đến các gói hỗ trợ tài chính thiết thực được gửi tận tay các gia đình khó khăn, gửi gắm hy vọng về một cái Tết đủ đầy hơn.

Khách hàng của Viettel sẽ được cung cấp đầy đủ dịch vụ dịp Tết Nguyên đán và có cơ hội trúng nhiều phần thưởng lớn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong khi đó, Viettel Post cung cấp giải pháp TomatoBox vận chuyển hàng hóa cá nhân. Đây là dịch vụ vận chuyển hàng hoá tiện lợi với chi phí hợp lý, tạo đơn nhanh trong vòng 1 phút không cần tải app hay tạo tài khoản gửi, giúp khách hàng vận chuyển hàng hoá, đồ dùng tới người thân và gia đình một cách thuận tiện, an toàn.

Cuối cùng, VDTC (ePass) triển khai Tết vẹn toàn - Đường về nhà thông suốt với lực lượng nhân sự túc trực để hỗ trợ xử lý và hướng dẫn người dân dán thẻ, chuyển đổi tài khoản giao thông đảm bảo qua trạm, bao gồm các tuyến Pháp Vân-Cầu Giẽ, cao tốc Nội Bài-Lào Cai, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Song song với đó, hệ thống Trung tâm điều hành thông minh (NOC) áp dụng công nghệ giám sát tự động, đảm bảo xe qua trạm không dừng ngay cả khi mật độ phương tiện tăng đột biến từ 3-4 lần…/.

