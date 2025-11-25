Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel đặt mục tiêu doanh thu 16.000 tỷ đồng

Vừa qua, Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel, đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (21/11/1945 - 21/11/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Danh hiệu cao quý "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì" được trao tặng cho Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel nhờ có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị công nghệ cao và trong nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật quân sự giai đoạn 2019 - 2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Danh hiệu cao quý "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì" được trao tặng cho Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel. (Ảnh: VMC)

Là "mắt xích" sản xuất trong khối Công nghiệp công nghệ cao của Viettel, Tổng công ty sở hữu hệ thống nhà xưởng rộng gần 40 hecta, trang thiết bị nghiên cứu sản xuất hiện đại trên thế giới với hơn 1.200 cán bộ công nhân viên. Tổng Công ty là đơn vị trực tiếp sản xuất các sản phẩm vũ khí, khí tài, trang thiết bị công nghệ cao do Tập đoàn Viettel nghiên cứu phát triển, sản xuất các sản phẩm, vật tư theo đặt hàng của Bộ Quốc phòng và phục vụ xuất khẩu.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm đạt 7%, giai đoạn 2022 - 2025 tăng trưởng 20%, là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên tham gia vào chuỗi cung ứng ngành hàng không vũ trụ toàn cầu.

Các lĩnh vực hoạt động chính của Tổng Công ty bao gồm: Sản xuất điện tử; cơ khí chính xác công nghệ cao; thiết bị thông tin; thiết bị quang điện tử; thiết bị tác chiến điện tử; tích hợp sản phẩm có tính hệ thống; cáp quang. Đặc biệt, Tổng Công ty nghiên cứu và sản xuất thành công 06 dòng sản phẩm quân sự công nghệ cao góp phần hiện đại hóa quân đội (máy thông tin hữu tuyến điện, vô tuyến điện; máy tính quân sự; xe tác chiến điện tử; máy phá sóng di động; máy tính để bàn).

Đến nay, Tổng công ty sản xuất hàng triệu sản phẩm khí tài, trang thiết bị, thiết bị thông tin quân sự phục vụ quốc phòng an ninh, góp phần vào mục tiêu hiện đại hoá quân đội, bảo vệ tổ quốc.

Trong lĩnh vực thiết bị dân sự, Tổng công ty cung cấp các thiết bị hạ tầng mạng lưới viễn thông, các thiết bị thông minh kết nối vạn vật (IoT), các sản phẩm năng lượng xanh, năng lượng tái tạo như ắc quy lithium, điện gió công suất nhỏ và làm chủ công nghệ chế tạo tuabin điện gió công nghiệp.

Cáp quang do đơn vị sản xuất hiện chiếm thị phần lớn nhất tại Việt Nam, đã mở rộng xuất khẩu cáp quang ra các thị trường Viettel đầu tư và Mỹ, Argentina, Anh, Pháp, Isarel, Hàn Quốc. Đây là đơn vị cung ứng vật tư linh kiện và thiết bị ngành hàng không vũ trụ cho các khách hàng lớn như Meggitt, Boeing, Airbus

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: VMC)

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: "Với truyền thống của đơn vị 2 lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel sẽ ra sức phát huy những thành tích đã đạt được, năng động sáng tạo hơn nữa để xây dựng Tổng Công ty trở thành đơn vị nòng cốt trong Tổ hợp quốc phòng công nghệ cao của Viettel, góp phần quan trọng nâng cao tiềm lực quốc phòng, đảm bảo cho thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa."

Đại tá Nguyễn Thế Nghĩa - Tổng giám đốc Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel đặt mục tiêu 5 năm tới xây dựng Tổng Công ty trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về sản xuất công nghiệp điện tử - cơ khí công nghệ cao. (Ảnh: VMC)

Đại tá Nguyễn Thế Nghĩa - Tổng giám đốc Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel phát biểu: "Mục tiêu 5 năm tới là xây dựng Tổng Công ty trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về sản xuất công nghiệp điện tử - cơ khí công nghệ cao, đóng vai trò chủ đạo trong sản xuất loạt các dòng sản phẩm vũ khí trang bị hiện đại do Viettel nghiên cứu phát triển và các nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng giao, tham gia đảm bảo kỹ thuật cho vũ khí trang bị và hàng không; Nghiên cứu phát triển các công nghệ sản xuất nền tảng như công nghệ vật liệu, chế tạo, tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất lĩnh vực hàng không vũ trụ thế giới, lấy sản phẩm quân sự làm tiền đề để phát triển các sản phẩm cơ khí hàng không vũ trụ và các sản phẩm lưỡng dụng công nghệ cao khác."

Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel đặt mục tiêu đến năm 2030 tổng doanh thu đạt khoảng 16.000 tỷ đồng, mức tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 20% đến 25%./.

Ngày truyền thống của Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel (VMC) là 21/11/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 61/SL đặt Sở Vô tuyến điện Việt Nam về trực thuộc Bộ Quốc phòng. Tiền thân của VMC khi đó là Xưởng Vô tuyến điện, trực thuộc Sở Vô tuyến điện, có nhiệm vụ sửa chữa, sản xuất khí tài thông tin liên lạc phục vụ quân đội. Đơn vị này sau đó được chuyển đổi mô hình thành Công ty Thông tin M1 và Công ty thông tin M3 và chuyển về Viettel năm 2010. Năm 2022, VMC được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng Công ty Thông tin M1 và Công ty Thông tin M3.