Công nghệ 5G Make in Việt Nam lần đầu chinh phục ‘tiêu chuẩn vàng’ toàn cầu

Mới đây Viettel High Tech, một thành viên của Tập đoàn Viettel, đã chính thức được Gartner ghi nhận trong báo cáo Magic Quadrant for CSP 5G RAN Infrastructure Solutions 2025 về giải pháp truy nhập vô tuyến cho hạ tầng viễn thông 5G hay còn gọi là RAN.

Báo cáo của Gartner là gì?

Đây là báo cáo thường niên của Gartner - tổ chức tư vấn và nghiên cứu công nghệ hàng đầu thế giới, chuyên phân tích và dự báo xu hướng công nghệ – nhằm giúp các doanh nghiệp toàn cầu đưa ra quyết định đầu tư và mua sắm thiết bị.

Theo Forbes, báo cáo Gartner Magic Quadrant (MQ) được xem như “tiêu chuẩn vàng” để đánh giá vị thế thị trường của các nhà cung cấp công nghệ. Đặc biệt, trong lĩnh vực viễn thông, báo cáo này có thể ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư mua sắm trên toàn cầu.

Trong báo cáo, Gartner đánh giá các nhà cung cấp thiết bị dựa trên hai tiêu chí chính: khả năng thực thi bao gồm năng lực vận hành, triển khai, hỗ trợ khách hàng, quy mô thị trường và tầm nhìn chiến lược - hướng phát triển sản phẩm phù hợp với xu thế công nghệ tương lai.

Đại diện GSMA đánh giá thiết bị 5G “Make in Việt Nam” đã chứng minh Open RAN là một giải pháp có thể mở rộng và hoạt động ổn định ở quy mô lớn. (Ảnh: Viettel)

Xuất hiện trong báo cáo là những “ông lớn” trong ngành như Ericsson, Nokia và Huawei - những cái tên vốn thống trị thị trường viễn thông toàn cầu suốt nhiều năm.

Năm nay, lần đầu tiên Việt Nam được nhắc tên, với sự xuất hiện của thương hiệu Viettel High Tech, chính thức vào nhóm rất ít quốc gia có năng lực sản xuất và cung cấp thiết bị hạ tầng vô tuyến 5G.

Theo báo cáo, Viettel High Tech được xếp vào nhóm "Niche Player" - nhóm các nhà cung cấp có năng lực chuyên biệt, thể hiện vai trò tiên phong trong thương mại hóa trạm gốc 5G Open RAN. Kết quả này thể hiện năng lực và tiềm năng, khi doanh nghiệp đã có thể cung cấp thiết bị hạ tầng viễn thông đạt tiêu chuẩn quốc tế cho các nhà mạng lớn.

Việc Viettel High Tech xuất hiện trong báo cáo không chỉ là dấu mốc của doanh nghiệp mà còn là bước tiến quan trọng của công nghệ Việt Nam trên bản đồ thế giới, mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu công nghệ và hợp tác quốc tế.

Lý do Việt Nam lần đầu được nhắc tên trên báo cáo 5G toàn cầu

Có 2 yếu tố chính giúp thương hiệu Việt lần đầu xuất hiện trên báo cáo toàn cầu về vô tuyến 5G.

Thứ nhất là cách tiếp cận khác biệt về công nghệ. Viettel High Tech là một trong những hãng đầu tiên triển khai công nghệ Open RAN dựa trên chipset do Qualcomm phát triển dành riêng cho vô tuyến 5G. Cách tiếp cận này giúp tối ưu 24% năng lượng so với thiết bị RAN truyền thống, giảm chi phí và tăng vùng phủ sóng mạng 5G.

Thứ hai là khả năng triển khai thực tế. Theo ông Akash Palkhiwala, Giám đốc Tài chính (CFO) kiêm Giám đốc Điều hành (COO) của Qualcomm, Open RAN là một công nghệ rất khó để triển khai thực tế, đòi hỏi rất nhiều công sức và chuyên môn. “Tuy nhiên, chỉ trong vòng chưa đầy ba năm, Qualcomm và Viettel High Tech đã cùng nhau phát triển các sản phẩm dựa trên chip Qualcomm. Đặc biệt, Viettel High Tech đã triển khai thành công hơn 2000 trạm phát sóng trên mạng lưới thương mại quy mô lớn”, đại diện Qualcomm cho biết.

Đầu năm nay, Viettel High Tech cho biết thiết bị của hãng cũng đã được triển khai trong mạng lưới của Emirates Integrated Telecommunications (du) - một trong những nhà mạng hàng đầu tại UAE và khu vực Trung Đông.

"Đó là một con số phi thường, và điều đặc biệt là các trạm không chỉ đặt ở trung tâm thành phố mà còn ở vùng nông thôn, những địa hình rất khó khăn. Điều này cho thấy Viettel High Tech đã chứng minh Open RAN là một giải pháp có thể mở rộng và hoạt động ổn định ở quy mô lớn," theo bà Jeanette Whyte, Trưởng Bộ phận Chính sách công và Đối ngoại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Hiệp hội di động toàn cầu (GSMA).

Điểm mạnh nổi bật của Viettel là hệ sinh thái 5G được làm chủ hoàn toàn trong nước, từ nghiên cứu, thiết kế đến chế tạo. Hiện nay, các giải pháp và thiết bị mạng lõi, truyền dẫn, tính cước, thoại IMS và truy cập quang do Viettel phát triển đang phục vụ hơn 190 triệu thuê bao trên toàn cầu, trong đó có hàng chục triệu người dùng mạng lõi 5G Viettel và hàng triệu thiết bị đầu cuối do hãng sản xuất.

Việc được Gartner công nhận không chỉ là thành tựu riêng của Viettel, mà còn là bước ngoặt của ngành công nghệ cao Việt Nam. Lần đầu tiên, một doanh nghiệp Việt Nam có mặt trong báo cáo Magic Quadrant về hạ tầng mạng viễn thông - điều từng chỉ dành cho những tên tuổi lớn như Ericsson, Nokia hay Huawei./.

Tốc độ 5G trung bình cả nước lập kỷ lục mới, cao nhất từ trước tới nay So với tháng 3/2025, chất lượng mạng 5G trung bình cả nước trong tháng 4/2025 đã có bước nhảy vọt cho thấy xu hướng cải thiện rõ rệt của hạ tầng mạng thế hệ mới.