Trang chủ YouTube bất ngờ trống trơn, không hiện video trong ngày Mùng 2 Tết

Sáng 18/2 (tức Mùng 2 Tết Âm lịch), nhiều người dùng bất ngờ khi truy cập vào trang chủ của YouTube nhưng không thấy bất kỳ nội dung video nào hiển thị. Toàn bộ giao diện trang chủ gần như trắng trơn, chỉ xuất hiện thông báo lỗi, khiến trải nghiệm sử dụng bị gián đoạn ngay trong những ngày đầu năm mới.

Theo ghi nhận, sự cố xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng theo giờ Việt Nam. Người dùng truy cập nền tảng xem video này trên cả thiết bị di động, máy tính lẫn ứng dụng trên tivi đều gặp tình trạng tương tự. Đặc biệt, với dịch vụ xem truyền hình trực tuyến của YouTube trên tivi, màn hình trang chủ cũng không hiển thị nội dung đề xuất như thường lệ.

Anh L.H (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: "Khoảng 8 giờ sáng nay mình mở tivi lên bật Youtube để nghe nhạc thì thấy báo lỗi, nghĩ rằng mạng của mình gặp vấn đề nên anh kết nối Youtube từ điện thoại nhưng cũng gặp tình trạng trang chủ trống trơn."

Giao diện trang chủ Youtube bất ngờ trắng trơn, không hiển thị bất kỳ video nào.

Dữ liệu từ trang web theo dõi sự cố ứng dụng Downdetector cho thấy hàng trăm nghìn lượt báo cáo từ người dùng trên toàn cầu liên quan đến tình trạng gián đoạn này chỉ trong thời gian ngắn. Các báo cáo tập trung chủ yếu vào lỗi không hiển thị nội dung trên trang chủ, trong khi các chức năng khác vẫn hoạt động một phần.

Trang web theo dõi sự cố ứng dụng Downdetector cho thấy hàng trăm nghìn lượt báo cáo từ người dùng trên toàn cầu liên quan đến tình trạng này.

Thực tế, dù trang chủ không tải được video đề xuất, người dùng vẫn có thể đăng tải nội dung mới lên nền tảng. Đồng thời, các kênh đã đăng ký theo dõi vẫn truy cập bình thường, video vẫn phát được nếu mở trực tiếp từ đường dẫn hoặc từ danh sách đăng ký. Điều này cho thấy hệ thống máy chủ lưu trữ và phát video vẫn hoạt động, trong khi phần hiển thị nội dung trang chủ có thể gặp trục trặc riêng.

Những kênh người dùng đã theo dõi vẫn có thể truy cập để xem video.

Đến thời điểm hiện tại, Google - công ty mẹ của YouTube vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về nguyên nhân cũng như thời điểm khắc phục sự cố. Việc thiếu thông tin khiến cộng đồng người dùng tiếp tục theo dõi tình hình và chờ đợi phản hồi từ nhà cung cấp dịch vụ.

Sự cố xảy ra đúng dịp Mùng 2 Tết, thời điểm nhu cầu giải trí trực tuyến của nhiều người tăng cao, càng khiến tình trạng gián đoạn thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Không ít người dùng cho biết họ nhầm tưởng thiết bị hoặc kết nối Internet gặp trục trặc trước khi nhận ra đây là lỗi diện rộng.

Hiện chưa rõ phạm vi ảnh hưởng chính xác của sự cố cũng như nguyên nhân kỹ thuật phía sau. Người dùng được khuyến nghị tiếp tục theo dõi thông báo từ YouTube hoặc Google trong thời gian tới, trong khi chờ hệ thống được khôi phục hoàn toàn.

Trước đó vào giữa tháng 10/2025, nền tảng YouTube cũng gặp sự cố không thể truy cập trên toàn cầu. Khoảng 7 giờ sáng thời điểm trên, ứng dụng chia sẻ video lớn nhất thế giới không thể truy cập, hiện thông báo mất kết nối. Vấn đề xuất hiện trên diện rộng, không cá biệt cho tài khoản người dùng, khu vực nào./.

