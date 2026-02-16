Những ứng dụng nên tải dịp Tết Âm lịch 2026 tại Việt Nam

Bước vào Tết Âm lịch Bính Ngọ 2026, bức tranh công nghệ tiêu dùng tại Việt Nam cho thấy một thực tế rõ ràng: Mọi nhu cầu trong dịp Tết từ chi tiêu, di chuyển đến giao tiếp đều đang được số hóa mạnh mẽ. Nếu như vài năm trước, điện thoại chỉ để chụp ảnh, gọi điện chúc Tết, thì nay smartphone đã trở thành "trợ thủ đắc lực" cho mọi hoạt động ngày Tết. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn và cài đặt đúng ứng dụng trước và trong kỳ nghỉ dài ngày mang ý nghĩa thiết thực hơn bao giờ hết.

Người dùng Việt tiếp tục chuyển sang ví điện tử và nền tảng đa dịch vụ (superapp) để gửi lì xì, đặt vé, mua sắm nhanh và nhận khuyến mãi. Việc cài sẵn một bộ ứng dụng phù hợp sẽ giúp người dùng tiện lợi, tiết kiệm và hữu ích hơn trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Tết không tiền mặt và lì xì online 'lên ngôi'

Lì xì online trong những năm gần đây đã không còn xa lạ, đặc biệt với giới trẻ và các gia đình sống xa nhau. Các ví điện tử như MoMo, ZaloPay, VNPay hoặc Viettel Money tiếp tục giữ vai trò chủ đạo nhờ khả năng chuyển tiền nhanh, kèm lời chúc, thiệp Tết và các chương trình khuyến mãi theo mùa.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Với người dùng lớn tuổi, ứng dụng ngân hàng số của các ngân hàng thương mại vẫn là lựa chọn an toàn, quen thuộc cho những giao dịch giá trị lớn. Rất nhiều ứng dụng ngân hàng cũng nhanh nhẹn tích hợp ứng dụng lì xì online để hỗ trợ người dùng.

Điểm đáng chú ý trong Tết 2026 là xu hướng "gộp dịch vụ" trên ví điện tử. Không chỉ lì xì, người dùng có thể thanh toán mua sắm, đặt vé tàu xe, thậm chí mua bảo hiểm du lịch ngay trong một ứng dụng duy nhất. Điều này giúp giảm số lượng ứng dụng cần cài đặt, đồng thời tăng tính tiện lợi trong những ngày cao điểm.

Ứng dụng mua sắm

Mua sắm Tết qua sàn thương mại điện tử đã trở thành thói quen của hàng triệu gia đình Việt. Shopee, Lazada hay TikTok Shop đều bước vào mùa cao điểm từ trước Tết cả tháng với hàng loạt chương trình sale, miễn phí vận chuyển và quà tặng đầu năm. Các mặt hàng truyền thống như bánh kẹo, mứt Tết, giỏ quà, thậm chí bánh chưng, giò chả… ngày càng được đặt mua online nhiều hơn.

Ảnh minh hoạ.

Với người tiêu dùng, việc cài sẵn ít nhất một ứng dụng mua sắm uy tín giúp chủ động so sánh giá, tránh tình trạng "cháy hàng" cận Tết. Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ khuyến cáo người dùng cần kiểm tra kỹ đánh giá người bán, chính sách đổi trả và ưu tiên thanh toán qua các kênh bảo vệ người mua để hạn chế rủi ro. Đồng thời người tiêu dùng cũng nên so sánh giá trước khi mua, kiểm tra đánh giá người bán và tận dụng ví điện tử để nhận lì xì/voucher. Người dùng cũng nên đặt hàng trước khi kỳ nghỉ Tết bắt đầu tránh tình trạng hàng không về vì rất ít ứng dụng hỗ trợ giao hàng trong dịp này.

Đặt đồ ăn, giao hàng trong những ngày Tết

Không phải gia đình nào cũng có thời gian chuẩn bị mâm cỗ cầu kỳ. Trong bối cảnh đó, các ứng dụng giao đồ ăn và vận chuyển như Grab, XanhSM, ShopeeFood trở thành lựa chọn phổ biến, đặc biệt ở các đô thị lớn. Từ việc đặt mâm cỗ Tết, đồ ăn sẵn cho ngày mùng Một đến gọi xe di chuyển trong nội thành, các nền tảng này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian.

Tuy nhiên, dịp Tết cũng là lúc nhu cầu tăng cao, nguồn cung tài xế hạn chế. Người dùng được khuyến nghị đặt sớm, tránh giờ cao điểm và theo dõi kỹ chi phí phát sinh để có trải nghiệm trọn vẹn.

Các ứng dụng đặt vé và du lịch

Tết luôn là mùa di chuyển lớn nhất trong năm. Các ứng dụng đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách như Booking.com, Traveloka,... hay các ứng dụng chính thức của các hãng hàng không trở thành công cụ không thể thiếu. Việc đặt vé sớm qua app giúp người dùng chủ động lịch trình, lưu trữ vé điện tử và nhận thông báo khi có thay đổi chuyến.

Bên cạnh nhu cầu về quê, xu hướng du xuân, nghỉ dưỡng đầu năm cũng gia tăng. Các ứng dụng du lịch tích hợp đặt phòng, vé tham quan, combo nghỉ dưỡng đang được nhiều gia đình trẻ lựa chọn như một cách "đổi gió" sau một năm làm việc bận rộn.

Các ứng dụng giải trí và sáng tạo nội dung

Những ngày Tết là khoảng thời gian hiếm hoi cả gia đình quây quần bên nhau. Các nền tảng giải trí như YouTube, Netflix, VieON hay ứng dụng nghe nhạc trực tuyến giúp kết nối các thế hệ qua phim ảnh, chương trình hài, ca nhạc xuân. Một số ứng dụng được ưa thích tại Việt Nam như: YouTube, Netflix, VieON, Zing MP3, Spotify.

Ảnh minh hoạ.

Song song đó, các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, video như CapCut, Lightroom hay Snapseed hỗ trợ lưu giữ khoảnh khắc đầu năm và chia sẻ nhanh chóng với người thân ở xa.

Đáng chú ý, việc sáng tạo nội dung Tết từ ảnh gia đình, video chúc xuân đến thiệp điện tử đang trở thành "xu hướng" mới của người dùng trẻ trong những năm gần đây

Người dùng có thể sử dụng ứng dụng Canva. Đây là ứng dụng nhanh, nhiều mẫu thiệp/thiệp điện tử phù hợp gửi qua Zalo/Facebook. Ngoài ra người dùng cũng có thể tận dụng một số ứng dụng AI như Gemini, ChatGPT,... để có thể tự tạo cho mình những mẫu hình ảnh, thiệp theo ý thích.

Lịch Âm, phong thuỷ và tiện ích Tết

Dù công nghệ phát triển, nhu cầu xem lịch âm, ngày giờ tốt hay đếm ngược đến giao thừa vẫn giữ nguyên giá trị. Các ứng dụng lịch Như ý, Vạn niên, ứng dụng đếm ngược Tết hay tiện ích nhắc việc dọn dẹp, mua sắm giúp người dùng chuẩn bị Tết bài bản hơn. Đây cũng là nhóm app được nhiều người ưa chuộng nhờ giao diện đơn giản, thông tin quen thuộc.

Tuy nhiên các chuyên gia an ninh mạng cũng khuyến cáo người dùng nên tìm đến những ứng dụng uy tín, có lượt phản hồi tốt trên AppStore cũng như Google Play, tránh tải những ứng dụng từ những nền tảng không minh bạch để giúp trải nghiệm được trọn vẹn, tránh những nỗi lo về bảo mật./.

