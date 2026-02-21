Tỷ phú Elon Musk đã xây dựng đế chế khổng lồ như thế nào?

Tỷ phú Elon Musk vừa thực hiện bước đi táo bạo khi sáp nhập SpaceX với xAI, tạo nên một đế chế công nghệ trị giá 1.250 tỷ USD nhằm hiện thực hóa tham vọng chinh phục không gian và dẫn đầu AI.

SpaceX của tỷ phú Elon Musk dự kiến chi 250 tỷ USD để mua lại xAI thông qua việc chuyển đổi cổ phiếu với tỷ lệ 7 đổi 1, đưa giá trị thực thể hợp nhất lên mức kỷ lục.

Động thái này giúp ông Musk nâng định giá SpaceX lên 1.000 tỷ USD nhờ sự tăng trưởng vượt bậc của doanh thu từ dịch vụ Starlink. Các nhà đầu tư hiện có lựa chọn nhận tiền mặt hoặc chuyển sang nắm giữ cổ phần trong đế chế mới trước khi thương vụ hoàn tất vào giữa tháng 3/2026.

Việc hợp nhất nhằm mục đích tích hợp dữ liệu từ mạng xã hội X và hạ tầng vệ tinh vào các mô hình trí tuệ nhân tạo, tạo lợi thế trước các đối thủ OpenAI hay Anthropic.

Các cộng sự của Musk xác nhận SpaceX vẫn đang hướng tới đợt IPO lớn nhất lịch sử vào tháng 6 tới để huy động khoảng 50 tỷ USD. Đây là bước đi chiến lược để tận dụng dòng tiền từ thị trường chứng khoán trước khi các đối thủ khác kịp niêm yết.

Dù hứa hẹn về mạng lưới trung tâm dữ liệu ngoài không gian, nhiều cổ đông lo ngại việc gánh khoản lỗ 1 tỷ USD mỗi tháng của xAI sẽ gây áp lực lên lợi nhuận chung. Tuy nhiên, với quyền kiểm soát tuyệt đối tại cả hai công ty, Musk dễ dàng thực hiện các quyết định gây tranh cãi tương tự như vụ thâu tóm SolarCity trước đây. Sự hỗ trợ từ các quỹ đầu tư lớn như Sequoia và các quỹ vương quốc Arab càng củng cố vị thế không thể lay chuyển của ông trong thương vụ này./.