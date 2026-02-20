Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 19/2, Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Theo KCNA, Đại hội IX có nhiệm vụ tổng kết và đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội VIII trong 5 năm qua; đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới./.