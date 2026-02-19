Triều Tiên bàn giao hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ lớn trước thềm đại hội đảng

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, trước thềm Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên, nước này đã tổ chức lễ bàn giao và trưng bày hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ lớn 600mm mới, qua đó giới thiệu những bước phát triển trong lĩnh vực quốc phòng.



Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/2 đưa tin, buổi lễ bàn giao 50 hệ thống phóng rocket đa nòng 600mm do các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Triều Tiên sản xuất đã được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 18/2, với sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.



Theo KCNA, trong vòng 2 tháng, lực lượng lao động tại các cơ sở công nghiệp quân sự trọng điểm đã hoàn tất sản xuất 50 bệ phóng mới, hiện đang được trưng bày tại Trung tâm Văn hóa 25/4 - địa điểm diễn ra Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên.

Hệ thống phóng rocket đa nòng 600mm được giới thiệu lần này là phiên bản cải tiến, với 5 ống phóng được lắp trên bệ phóng 4 trục, nhiều hơn một ống phóng so với phiên bản trước đó.



Phát biểu tại sự kiện, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết đây là vũ khí tấn công tập trung có sức mạnh vượt trội, kết hợp độ chính xác của tên lửa đạn đạo chiến thuật với khả năng bắn nhanh của hệ thống phóng loạt, đồng thời khẳng định loại vũ khí này có thể thực hiện các nhiệm vụ chiến lược.

Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh tới việc tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống dẫn đường phức hợp, cho rằng hệ thống mới sẽ thay đổi khái niệm về pháo binh trong chiến tranh hiện đại.



Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng tuyên bố Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển và công bố các thành tựu trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng nhằm tăng cường năng lực răn đe, đồng thời cho biết Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên sẽ công bố các bước tiếp theo cũng như các mục tiêu xây dựng năng lực tự vệ quốc gia.



Các cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ trước đó phân loại hệ thống phóng rocket đa nòng 600mm của Triều Tiên là tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM), dựa trên tầm bắn ước tính khoảng 400 km và khả năng dẫn đường. Triều Tiên đã tiến hành một vụ phóng thử hệ thống này vào cuối tháng trước dưới sự giám sát của ông Kim Jong Un.



Giới phân tích Hàn Quốc nhận định việc tổ chức lễ bàn giao với sự tham dự trực tiếp của nhà lãnh đạo Triều Tiên cho thấy khả năng hệ thống phóng rocket đa nòng 600mm phiên bản mới sẽ sớm được triển khai trong thực tế./.

Triều Tiên thử nghiệm pháo phản lực thế hệ mới Vụ thử nghiệm diễn ra vào ngày 27/1 với 4 quả đạn sử dụng công nghệ mới và các quả đạn đã đánh trúng mục tiêu trên biển cách điểm phóng 358,5km.