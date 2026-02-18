Bộ Quốc phòng Hàn Quốc kỷ luật 14 tướng lĩnh liên quan đến vụ thiết quân luật

Ngày 18/2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo đã kỷ luật 14 tướng lĩnh theo mức cao nhất của luật quân đội liên quan đến tuyên bố thiết quân luật đêm 3/12 năm ngoái và hiện vẫn đang tiến hành các thủ tục xử lý bổ sung.

Thông báo của Bộ Quốc phòng cho biết quyết định được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 6 tháng của lực lượng đặc nhiệm liên bộ với sự tham gia của khoảng 120 nhân sự, tiến hành rà soát 24 đơn vị và cơ quan quân đội, đồng thời thẩm vấn khoảng 860 cá nhân.

Tổng cộng có 35 quân nhân từ cấp đại tá trở lên bị áp dụng hình thức kỷ luật nặng, bao gồm đình chỉ công tác, giáng cấp, cách chức và buộc xuất ngũ.

Trong số 14 tướng lĩnh chịu mức kỷ luật nghiêm khắc nhất có 12 người bị khai trừ quân tịch, tước bỏ tư cách quân nhân và cắt giảm quyền lợi hưu trí.

Nhóm này gồm 5 trung tướng, 4 thiếu tướng và 3 chuẩn tướng. Hai người còn lại, gồm 1 trung tướng và 1 thiếu tướng, bị cách chức và buộc nghỉ hưu.

Những cá nhân bị xử lý nghiêm có cựu Tư lệnh Phản gián Quốc phòng Yeo In Hyung, cựu Tư lệnh Phòng thủ Thủ đô Lee Jin Woo, cựu Tư lệnh Bộ Chỉ huy Tình báo Quốc phòng Moon Sang Ho, cựu Tư lệnh Bộ Chỉ huy Tác chiến Không người lái Kim Yong Dae và cựu Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Đặc nhiệm Dù số 1 Lee Sang Hyun.

Ngoài ra, cựu Tư lệnh Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt Lục quân Kwak Jong Keun và người đứng đầu cơ quan hình sự của Bộ Quốc phòng, ông Park Heon Su, bị cách chức.

Một số tướng lĩnh khác, trong đó có Đô đốc Kang Dong Gil và Tướng lục quân Joo Sung Woon, tiếp tục bị xem xét kỷ luật do nghi vấn có liên quan đến việc chuẩn bị cơ cấu chỉ huy thiết quân luật.

Đáng chú ý, cựu Tham mưu trưởng Lục quân Park An Su - người giữ vai trò Tư lệnh thiết quân luật trong khủng hoảng - đã nghỉ hưu mà không bị kỷ luật do vướng mắc thủ tục.

Sau đó, Quốc hội đã sửa đổi Luật Quản lý nhân sự quân đội trong tháng 1 để khắc phục lỗ hổng này./.

