Thủ tướng Nhật Bản sẵn sàng gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên

Ngày 16/2, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết bà sẽ gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhằm nỗ lực giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc.

Tại cuộc gặp nhóm thân nhân của các công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc, diễn ra ở Văn phòng Thủ tướng, bà Takaichi nhấn mạnh: "Giải quyết vấn đề bắt cóc là nhiệm vụ tôi được giao phó. Tôi sẵn sàng gặp mặt trực tiếp với ông Kim Jong Un, với tư cách lãnh đạo hai nước, để cùng nhau xây dựng một tương lai mà cả Nhật Bản và Triều Tiên có thể cùng hưởng hòa bình và thịnh vượng."

Nhóm trên đã trình bà Takaichi một văn bản phác thảo tầm nhìn của họ về chiến lược tương lai, khẳng định nếu tất cả những người bị bắt cóc trở về khi cha mẹ họ vẫn còn sống, các gia đình sẽ không phản đối việc Nhật Bản dỡ bỏ lệnh trừng phạt Triều Tiên. Bà Thủ tướng cam kết “nỗ lực hết sức để phá vỡ bế tắc và mang lại kết quả cụ thể.”

Triều Tiên được cho là đã bắt cóc ít nhất 17 công dân Nhật Bản kể từ những năm 1970

Bình Nhưỡng thừa nhận bắt cóc 13 người, trong đó 5 người đã được trả tự do sau các chuyến công du của cựu Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi vào đầu những năm 2000.

Tokyo lập luận rằng bằng chứng do Triều Tiên cung cấp không đủ để chứng minh 8 người còn lại đã qua đời, và kiên quyết yêu cầu trả tự do cho những người này./.

