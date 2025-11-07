Nhật Bản, Hàn Quốc muốn thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên

Nhật Bản và Hàn Quốc vừa phát đi thông điệp bày tỏ mong muốn thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên nhằm tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề tồn đọng trong quan hệ với Bình Nhưỡng.



Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 3/11 cho biết nước này đã chuyển tới Triều Tiên mong muốn tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Jong Un để tìm giải pháp cho vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc cách đây nhiều thập kỷ.



Theo hãng thông tấn Kyodo, phát biểu tại một cuộc họp ở thủ đô Tokyo về vấn đề công dân bị bắt cóc, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh mong muốn đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên để “đạt được kết quả cụ thể”, đồng thời khẳng định “sẽ nỗ lực hết sức trong nhiệm kỳ của mình nhằm đạt được đột phá và giải quyết vấn đề này.”



Trước đó, trong chuyến thăm Nhật Bản hồi tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Takaichi đã gặp thân nhân các công dân Nhật Bản bị bắt cóc. Tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Mỹ cũng tái khẳng định cam kết hợp tác xử lý vấn đề.



Cũng trong ngày 3/11, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tái khẳng định phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là mục tiêu được cộng đồng quốc tế đồng thuận.



Theo hãng thông tấn Yonhap, phát biểu họp báo ở thủ đô Seoul, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông Koo Byoung Sam, nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trì hợp tác với các nước chủ chốt để thúc đẩy tiến trình đối thoại, đồng thời kêu gọi Triều Tiên đưa ra “quyết định chiến lược” để không bỏ lỡ cơ hội đối thoại với Mỹ.

Cũng theo người phát ngôn này, Seoul sẽ kiên trì nỗ lực thúc đẩy đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng cũng như nối lại các cuộc trao đổi giữa hai miền Triều Tiên.



Tháng 8 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tuyên bố sẽ theo đuổi kế hoạch phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên theo 3 giai đoạn thông qua các nỗ lực đối thoại với Bình Nhưỡng trên cơ sở liên minh vững chắc với Mỹ.



Trong thông điệp hôm 1/11, Bình Nhưỡng khẳng định việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là “ý tưởng viển vông” và không bao giờ có thể trở thành hiện thực./.

Hàn Quốc xác định Triều Tiên phóng tên lửa tầm ngắn Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên ngày 7/11 đã phóng tên lửa nghi là đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông của nước này (Biển Nhật Bản).