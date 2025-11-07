Hàn Quốc xác định Triều Tiên phóng tên lửa tầm ngắn

Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên ngày 7/11 đã phóng tên lửa nghi là đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông của nước này (Biển Nhật Bản).



Theo JCS, tên lửa này đã bay được khoảng 700 km trước khi rơi xuống biển

Động thái trên diễn ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo đưa ra các biện pháp thích hợp đối với các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với Bình Nhưỡng.

Trước đó JCS phát hiện vụ phóng từ gần huyện Taegwan, tỉnh Bắc Phyongan lúc 12h35 ngày 7/11./.

