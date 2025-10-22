Theo thông báo từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo không xác định về phía Đông nước này vào sáng 22/10.

JCS đã phát đi thông báo lúc 8 giờ 20 phút sáng 22/10 (giờ địa phương), xác nhận đã phát hiện vụ phóng tên lửa nhưng không cung cấp thêm chi tiết cụ thể về loại tên lửa hay tầm bắn.

Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên kể từ khi chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhậm chức vào tháng 6 năm nay.

Trước đó, Bình Nhưỡng đã phóng các tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào ngày 8/5 và tên lửa hành trình vào ngày 22/5 về phía vùng biển phía Đông.

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày trước khi Hàn Quốc đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) dự kiến diễn ra từ ngày 31/10 đến 1/11 tới đây./.

Triều Tiên tập trận tấn công hỗn hợp, phóng nhiều tên lửa đạn đạo Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh nhu cầu phải liên tục tăng cường vai trò chủ chốt của lực lượng hạt nhân trong mọi khía cạnh của chiến lược ngăn chặn chiến tranh và chiến lược chiến đấu.